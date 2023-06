Due fidanzati pronti al matrimonio si ritrovano insieme alle porte del Paradiso…

Due fidanzati pronti al matrimonio hanno un incidente mortale e si ritrovano insieme alle porte del Paradiso. Aspettando San Pietro cominciano a chiedersi se è possibile sposarsi in Paradiso… Quando San Pietro arriva, glielo chiedono e lui risponde: “Non lo so. Non l’ha mai chiesto nessuno. Mi informo e vi faccio sapere” e se ne va. La coppia aspetta e passano alcuni mesi. Mentre aspettano cominciano a pensare che se fosse stato loro permesso di sposarsi in Paradiso, cosa sarebbe successo se la cosa non avesse funzionato? Avrebbero dovuto comunque stare assieme per tutta l’eternità?

Finalmente dopo parecchi mesi arriva San Pietro, che sembra molto affaticato, ma sorride e dice: “Si, è possibile sposarsi in Paradiso!”

“Stupendo!” Dicono i due “Ma cosa succede se il matrimonio non funziona? Possiamo divorziare in Paradiso?” San Pietro si arrabbia, sbatte per terra le chiavi e urla. “Ma vi rendete conto della fatica che ho fatto per trovare un prete in Paradiso? E dove cavolo volete che lo trovi un avvocato?”