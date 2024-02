Tragedia nella provincia di Sanremo: uno studente di 17 anni e la sorellina di 15 sono stati travolti da un tir questa mattina, venerdì 23 febbraio, mentre si dirigevano a piedi a scuola. Il ragazzo è morto poco dopo la corsa disperata in ospedale, mentre la ragazzina è ricoverata in gravissime condizioni nel nosocomio Santa Corona di Pietra Ligure. È successo a Bussana.

L’autista: “Non mi sono accorto di nulla”

I due fratelli (Mohtadi Doukhani e Manar), di origine magrebina ma da anni residenti nel piccolo borgo della Valle Argentina, erano appena scesi dallo scuolabus, quando è sopraggiunto il tir (con targa romena) che li ha letteralmente travolti e schiacciati contro un muro. Per il 17enne la situazione è apparsa subito disperata. La sorellina ha riportato diverse fratture ed è ricoverata con prognosi riservata. Adesso sono in corso le indagini della polizia per ricostruire l’esatta dinamica del terribile incidente. L’autista, che era scappato dopo l’incidente, è stato fermato dalla polizia, grazie alle descrizioni del tir fornite da un testimone: aveva appena finito di consegnare la merce a un’azienda locale. Agli agenti ha detto di non essersi accorto di nulla. Il tir è stato posto sotto sequestro e l’autista trasferito in ospedale per essere sottoposto ad alcuni esami medici.

Il sindaco: “Una tragedia, sono sconvolto”

“Non ci sono parole, sono sconvolto. Siamo vicini alla famiglia in questo momento di tragedia. Sono bambini molto educati, da anni residenti a Triora, persone stupende. I fratelli vanno a scuola con i nostri figli. E’ davvero un disastro”.

E’ sotto choc il sindaco di Triora, Massimo Di Fazio, che mentre si trovava in riunione è stato informato del gravissimo incidente.