Due individui in uno stato di ebbrezza avanzata sono seduti al bancone di un bar al quinto piano, in pieno sballo da un po’ di tempo. Ad un certo punto, uno dei due si alza, si avvicina alla finestra e si lancia nel vuoto. Dopo un breve periodo, riappare in aria, tranquillamente rientra attraverso la finestra e torna a sedersi. L’altro ubriaco, stupefatto, gli chiede: “Per favore, spiegami come hai fatto!”

L’ubriaco che ha appena effettuato l’insolita manovra risponde: “È davvero semplice, basta bere quattro birre, e chiunque può farlo”. Il secondo ubriaco decide di tentare l’impresa e si beve anch’esso quattro birre. Si avvicina alla finestra e si lancia nel vuoto, ma ovviamente si schianta sul marciapiede cinque piani più in basso. Il barista, testimone di quanto accaduto, rivolgendosi al primo ubriaco, osserva con sarcasmo: “Devi proprio essere un supereroe quando sei ubriaco, Superman…”