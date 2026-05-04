“Due nuovi bandi”. Concorsi Polizia di Stato, l’annuncio ufficiale: quante assunzioni sono previste

La Polizia di Stato accelera sul fronte del rafforzamento degli organici e annuncia una nuova, ampia campagna di reclutamento destinata a coinvolgere migliaia di aspiranti candidati in tutta Italia. La notizia è stata diffusa attraverso il sito ufficiale e i canali social istituzionali su Facebook, X e Instagram, dove sono stati pubblicati due nuovi bandi che aprono complessivamente la strada a 4.620 assunzioni, segnando uno dei passaggi più significativi nel piano di potenziamento delle forze di sicurezza.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio percorso promosso dal ministero dell’Interno, presieduto dal ministro Matteo Piantedosi, orientato a consolidare la presenza sul territorio, rafforzare le strutture operative e garantire un ricambio generazionale all’interno della Polizia di Stato. Proprio in questa direzione si colloca la scelta del ministero dell’Interno di proporre due procedure concorsuali distinte ma complementari, pensate per rispondere sia alle esigenze dirigenziali sia a quelle operative del corpo.

Nel dettaglio, il primo bando riguarda il reclutamento di 220 commissari della Polizia di Stato, una selezione che punta a individuare figure destinate a ricoprire ruoli di responsabilità nella gestione e nel coordinamento delle attività di sicurezza pubblica. Il secondo concorso, numericamente ancora più rilevante, prevede invece l’assunzione di 4.400 allievi agenti, destinati a rafforzare in modo capillare la presenza della Polizia sul territorio nazionale.

Le scadenze fissate per la presentazione delle candidature impongono tempi rapidi agli interessati. Per il concorso da commissario, il termine ultimo è stato fissato al 20 maggio, mentre chi intende partecipare alla selezione per allievi agenti avrà tempo fino al 29 maggio. Date che segnano un calendario preciso per migliaia di candidati, chiamati a preparare e completare la documentazione necessaria entro finestre temporali piuttosto ristrette.

Un elemento centrale dell’intera operazione resta la digitalizzazione delle procedure, scelta che conferma la volontà della Polizia di Stato e del ministero dell’Interno di semplificare l’accesso ai concorsi pubblici attraverso strumenti più rapidi e strutturati. Le domande dovranno infatti essere inoltrate esclusivamente tramite le procedure informatiche disponibili online, utilizzando la piattaforma ufficiale dedicata ai concorsi.

La pubblicazione dei due bandi rappresenta così non solo un’importante opportunità occupazionale, ma anche un segnale politico e istituzionale preciso: il ministero dell’Interno punta a investire concretamente sul futuro della sicurezza pubblica, proponendo un piano di reclutamento di larga scala che mira a rafforzare la macchina della Polizia di Stato in una fase in cui il presidio del territorio e l’efficienza operativa assumono un ruolo sempre più strategico.