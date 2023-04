Duplice omicidio. Una coppia di anziani trucidati a casa

Un duplice omicidio è stato scoperto nella tarda giornata di oggi a Verona, precisamente nel quartiere di Borgo Roma. Le vittime sono marito e moglie, una coppia anziana che è stata trovata senza vita all’interno del proprio appartamento. Secondo quanto è emerso dalle prime indagini, il delitto risalirebbe alla sera precedente, ma è stato scoperto soltanto oggi.



La coppia avrebbe un figlio di 55 anni e le indagini sono state affidate alla Polizia di Stato, intervenuta sul posto con gli investigatori della Squadra mobile e i tecnici della Scientifica per effettuare tutti i rilievi del caso. Al momento, le indagini sono ancora in corso per fare luce sull’accaduto.



Si tratta di un fatto grave e preoccupante che ha scosso la comunità di Borgo Roma e l’intera città di Verona. Il duplice omicidio di una coppia anziana rappresenta un episodio di violenza inaudita, che desta preoccupazione e rabbia nella popolazione.



È fondamentale che le autorità competenti facciano il possibile per individuare i responsabili di questo efferato delitto e li portino alla giustizia. La comunità di Borgo Roma e Verona tutta chiedono che venga fatta giustizia per questa coppia innocente, vittima di un crimine odioso e vile.