Durante il primo giorno di scuola, Pierino si siede al primo banco proprio di fronte alla cattedra che è completamente scoperta. Arriva la maestra giovane e bellissima che si siede e tutti gli alunni la guardano con insistenza.

Dopo poco, la maestra si accorge di quanto sta succedendo, si ricompone, e interroga gli alunni su quanto hanno visto. Si rivolge al primo e gli domanda:

– Massimino, cos’hai visto? Massimino le risponde:

– Ho visto solo poco più su del ginocchio, signora maestra!

La maestra lo sospende per un mese, poi passa al secondo alunno:

– Luigino, tu cos’hai visto? Luigino risponde:

– Ho visto fino a metà coscia, signora maestra!

E la maestra lo sospende per tre mesi. Poi è il turno di Pierino:

– E tu, Pierino, cos’hai visto?

Al ché, Pierino si alza in piedi, prende la cartella, la mette sulla spalla ed esclama:

– Arrivederci al prossimo anno!