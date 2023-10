Vittorio Sgarbi

Fratelli d’Italia scalza Vittorio Sgarbi dalla presidenza della giuria di Miss Italia. Uno sgambetto che segue la querelle di questi giorni tra il sottosegretario alla Cultura e il titolare del dicastero, Gennaro Sangiuliano. Sembra il primo atto di un graduale ridimensionamento della figura del critico d’arte all’interno del governo, se non proprio di un commiato. (Continua dopo la foto)

Sgarbi ai saluti nel governo?

Fratelli d’Italia rimuove Sgarbi dalla giuria di Miss Italia

L’inizio della fine per l’avventura di Sgarbi in questo governo: Fratelli d’Italia lo rimuove dalla giuria di Miss Italia. Mirigliani ha dichiarato: “Lo abbiamo contattato per la sua capacità di interpretare e raccontare la bellezza, ma non abbiamo avuto alcuna notizia. Penso quindi che non sia con noi.” Queste parole sembrano porre fine alle speranze di vedere Sgarbi presiedere la giuria del concorso.

Il ministro Sangiuliano aveva detto ieri di non averlo mai voluto nel suo gruppo e di ritenerlo una persona pericolosa per le casse del ministero. A seguito della vicenda sollevata dal Fatto quotidiano, poi, ha anche detto di aver informato Meloni. Spuntano infatti conferenze e consulenze per un ammontare di circa 300 mila euro che risulterebbero “guadagni indebiti” a seguire la legge.

Esiste poi un accertamento in corso da parte dell’Agenzia delle entrate per un ammontare di 715 mila euro che Sgarbi dovrebbe restituire al fisco per aver intestato alcuni sfarzosi acquisti alla sua compagna.

Sgarbi sembra aver tirato troppo la corda in un governo che poco tollera questo genere di attività.