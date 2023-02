Una gag tutta social quella tra Amadeus e Fiorello in questa 73esima edizione del Festival di Sanremo. In diretta Instagram. Ad Amadeus che apre la terza serata di Sanremo in diretta Instagram arriva subito a rispondere Fiorello, con un prolungato e diivertito “Sucaaaaaaaaaaaaa”, con ben dodici “a” finali a caldeggiare vocalmente l’invito all’amico-collega in live dall’Ariston.