Il miglior paese in Europa per trasferirsi non è facile da determinare, poiché qualità della vita significa qualcosa di diverso per ognuno. Fattori come lavoro, tempo libero, sicurezza, assistenza sanitaria e felicità personale giocano un ruolo cruciale. Secondo il Global Life-Work Balance Index della piattaforma Remote, l’Irlanda si è classificata seconda a livello mondiale, subito dopo la Nuova Zelanda.

Perché l’Irlanda è la scelta migliore

Nel rapporto del 2025, Remote ha valutato 60 paesi con il più alto PIL, esaminando dove il bilancio tra lavoro e vita privata è ottimale. L’Irlanda ha dimostrato di eccellere in vari aspetti: il salario minimo è di 11,90 euro all’ora, e offre 26 settimane di congedo di maternità retribuito al 70%. La percezione del lavoro è positiva, spesso caratterizzata da una cultura aziendale collegiale.

Facilità di trasferimento

L’Irlanda offre uno dei salari medi più alti in Europa, circa 1.000 euro a settimana, con un salario minimo di circa 500 euro settimanali. Come membro dell’Unione Europea, non richiede documenti speciali per lavorare ai cittadini UE, rendendo il trasferimento semplice e conveniente.

Altre destinazioni europee di rilievo

Oltre all’Irlanda, anche il Belgio e la Germania si distinguono. Il Belgio ha un salario minimo di quasi 13 euro all’ora e una settimana lavorativa media di 34 ore. La Germania è nota per la sua legislazione sul lavoro moderna e un generoso numero di giorni di ferie, minimo 30 all’anno.

Queste nazioni offrono non solo ottime condizioni economiche, ma anche un forte focus sul work-life balance, rendendole destinazioni attraenti per chi cerca una vita equilibrata e soddisfacente.