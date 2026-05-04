Una nuova emergenza segna il caso legato a Serena Badia, coinvolta nell’intricata vicenda giudiziaria legata all’omicidio di Pierina Paganelli. Dopo una scomparsa improvvisa, la donna è stata ritrovata in condizioni critiche e trasferita d’urgenza al pronto soccorso, scatenando apprensione e tensione tra familiari e autorità.

Secondo le prime ricostruzioni, Serena Badia, moglie di Loris Bianchi, si sarebbe allontanata dalla propria abitazione in stato di forte confusione, senza telefono né documenti. La famiglia, preoccupata dalla sua assenza e dallo stato di salute, ha immediatamente allertato le forze dell’ordine che hanno avviato le ricerche.

Al momento del ritrovamento, la situazione clinica di Serena risultava grave: si sospetta un episodio di overdose che ha richiesto il trasferimento immediato all’ospedale Infermi di Rimini. Qui è stata ricoverata in sedazione controllata con necessità di monitoraggio costante, come confermato dai medici del reparto.

La vicenda di Serena Badia è da tempo sotto i riflettori a causa del suo legame con l’omicidio di Pierina Paganelli, un caso che ha diviso l’opinione pubblica e impegnato le autorità giudiziarie. Non è la prima volta che la donna finisce in ospedale per condizioni analoghe, con precedenti ricoveri legati a problemi di tossicodipendenza.

Le autorità stanno indagando sulle circostanze che hanno portato all’assunzione della sostanza, ipotizzando che Badia abbia incontrato un pusher per un acquisto avvenuto in un residence. Le dinamiche sono ancora al vaglio degli inquirenti, che procedono con una ricostruzione dettagliata degli eventi.

Serena Badia era tornata recentemente al centro dell’attenzione mediatica il 3 aprile, in seguito a dichiarazioni rilasciate in televisione che avevano riacceso tensioni e sospetti sull’omicidio di Pierina. Le sue parole, riferite a un’amica e testimone della difesa, Valentina Pellissier, hanno contribuito a complicare il quadro investigativo.

Durante un’udienza, Pellissier ha testimoniato che Badia avrebbe parlato di presunte pressioni della Procura sulla versione dei fatti fornita da Manuela Bianchi, nuora della vittima. Questi elementi hanno alimentato un contesto giudiziario già molto complesso e delicato.

Attualmente, la priorità resta il monitoraggio delle condizioni di salute di Serena Badia, ricoverata in condizioni critiche presso l’ospedale di Rimini. La vicenda, carica di dolore e tensioni, continua a evolversi tra indagini, testimonianze e riflessioni che coinvolgono non solo la famiglia ma anche l’opinione pubblica e le istituzioni.

Le autorità continueranno a seguire con attenzione i risvolti di questa nuova emergenza, che si inserisce in un quadro giudiziario già segnato da numerose complessità e interrogativi.