“È in condizioni critiche”: il celebre attore Marvel ricoverato d’urgenza

Era a bordo del suo spazzaneve dopo una tormenta nel suo ranch in Canada, tra il monte Rose-Sky e il lago Taohe, quando è rimasto ferito tra i ghiacci.

Cosi per Jeremy Renner, attore del Marvel cinematic universe, noto al grande pubblico per la sua interpretazione di Clint Baron, alias Occhio di Falco, è stato necessario il trasporto in elicottero verso l’ospedale.

Jeremy Renner

“Le sue condizioni sono critiche ma stabili, la sua famiglia è con lui e sta ricevendo cure eccellenti”, ha fatto sapere il suo agente.

L’incidente è una diretta causa della tormenta di neve che ha colpito la sua zona, come testimoniava un tweet di due giorni fa, che mostrava la sua auto completamente ricoperta da uno strato di ghiaccio, e la didascalia: “La tormenta in Sierra Nevada non è uno scherzo”.

Lake Tahoe snowfall is no joke #WinterWonderland pic.twitter.com/6LBG9DsLAU — Jeremy Renner (@JeremyRenner) December 12, 2022

Jeremy Renner, 51 anni, ha partecipato a saghe-franchising di grandissimo successo, come quelle di Mission Impossible e, appunto, quelle sulle trasposizioni cinematografiche dei supereroi dei fumetti Marvel. È stato due volte candidato agli Oscar.