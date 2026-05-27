“È lei, la cercava anche Chi l’ha visto”. Italia, segnalazione atroce: si scava proprio lì

Il silenzio di anni può essere infranto da una nuova segnalazione che riapre un caso di scomparsa mai risolto. A Lucca, la magistratura ha disposto ricerche serrate in un terreno agricolo, dove si cerca il corpo di una donna scomparsa da oltre un decennio. L’intervento delle forze dell’ordine, con strumenti e unità specializzate, punta a chiarire un mistero che grava sulla memoria locale, riportando sotto i riflettori una vicenda rimasta finora senza risposte.

Da lunedì scorso, polizia e vigili del fuoco sono impegnati in ricerche approfondite in un’area rurale vicino a una casa colonica in via di Formentale. Le operazioni, coordinate dal sostituto procuratore Enrico Corucci, sono scattate dopo una segnalazione che ha indicato proprio questa zona come possibile luogo in cui cercare la donna. Il massimo riserbo è mantenuto sull’identità della persona scomparsa, mentre le autorità utilizzano tecnologie avanzate e unità cinofile per approfondire ogni traccia possibile.

La vicenda riguarda una donna sudamericana scomparsa da quattordici anni a Lucca. La pista è stata distinta da altri casi noti, come quello di Roberta Ragusa, sparita nel Pisano nel 2012: per quel delitto, infatti, il marito è stato condannato in via definitiva per omicidio volontario e distruzione di cadavere, ma il corpo non è mai stato ritrovato.

La riapertura di questa indagine richiama alla memoria altri misteri della cronaca toscana, come la scomparsa di Claudia Velia Carmazzi e della madre Maddalena Semeraro, sparite nel 2010 e mai ritrovate. In quel caso, un imprenditore di Viareggio è stato condannato a 38 anni per duplice omicidio e occultamento di cadavere, senza che i corpi siano mai stati recuperati.

Al momento, le autorità stanno valutando la fondatezza della nuova pista, cercando conferme concrete per dare seguito alle indagini. Il lavoro degli inquirenti si concentra dunque sulla verifica degli elementi emersi, con l’obiettivo di fare luce su una vicenda che continua a segnare il territorio e la comunità locale.