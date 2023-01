“È lei”, ora c’è la conferma: la tragica notizia

Il corpo senza vita ritrovato sul Lungotevere Sangallo è di Sarà Girelli, è arrivata la conferma. La giovane borsista universitaria di 28 anni che non era rientrata a casa dopo la notte trascorsa fuori è morta: il cadavere, avvistato e segnalato da un runner, è suo.

Il corpo è stato recupero dagli agenti del distretto Trevi-Campo Marzio e dalla polizia fluviale, poi il corpo è stato identificato e non ci sono stati più dubbi: il cadavere è di Sara Girelli.

Per accertare il motivo della morte gli inquirenti hanno aperto un’inchiesta e non escludono nessuna ipotesi: né un incidente, né un gesto volontario. Sul corpo non ci sarebbero però segni di violenza. La ragazza indossava vestiti eleganti ma nella borsetta non c’erano documenti. A dare l’allarme sulla scomparsa era stata la madre, che non l’aveva vista rientrare dopo l’uscita notturna.

Al vaglio degli inquirenti anche il pc è il cellulare della ragazza: si scava nella sua vita per cercare di dare una spiegazione a questa tragedia.