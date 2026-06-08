Negli ultimi giorni si sono intensificate le voci riguardanti un possibile cambiamento nella composizione della giuria di Ballando con le Stelle, storico programma di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. Dopo dieci edizioni senza modifiche al tavolo dei giudici, il futuro del format potrebbe conoscere una significativa trasformazione, soprattutto a seguito dell’annuncio dell’impegno televisivo di Selvaggia Lucarelli in un altro programma.

La giuria attualmente è composta da Carolyn Smith, Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto e Ivan Zazzaroni, figure che dal 2016 hanno contribuito al successo dello show con le loro valutazioni e dinamiche interne. La possibile assenza di Lucarelli, impegnata nella conduzione de L’Isola dei Famosi, ha alimentato speculazioni e ipotesi su un rinnovamento della giuria.

Secondo alcune ricostruzioni diffuse recentemente, soltanto due giudici dovrebbero mantenere la loro posizione, mentre gli altri rischierebbero di essere esclusi. Queste notizie hanno suscitato una vivace reazione tra il pubblico storico dello show, abituato a una giuria consolidata nel tempo.

Contrariamente a tali indiscrezioni, il giornalista Roberto Alessi ha fornito un quadro differente, citando fonti interne al programma. In particolare, ha smentito l’ipotesi di una sostituzione massiccia della giuria, confermando la presenza di Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith e Guillermo Mariotto per la prossima edizione.

Le dichiarazioni attribuite a Ivan Zazzaroni hanno ulteriormente chiarito la situazione, escludendo novità per quanto riguarda la sua presenza in trasmissione e quella dei colleghi di giuria. Pertanto, la sola posizione vacante appare essere quella occupata finora da Selvaggia Lucarelli.

In merito al possibile sostituto, le fonti raccolte da Roberto Alessi indicano due nomi in valutazione dalla produzione: Alberto Matano e Barbara D’Urso. Tra questi, sembrerebbe prevalere il consenso per Matano, considerato da molti telespettatori un candidato naturale per la sua esperienza e capacità di commento equilibrato.

Interpellata sulle voci riguardanti la giuria, Milly Carlucci ha mantenuto un atteggiamento prudente, evitando di alimentare speculazioni. La conduttrice ha sottolineato come le decisioni in merito verranno prese con attenzione nel corso dell’estate, in vista della nuova edizione prevista per settembre. Riguardo al possibile coinvolgimento di Barbara D’Urso, Carlucci ha preferito non rilasciare commenti, evidenziando la necessità di preservare gli equilibri del cast per garantire il successo del format.

Al momento, quindi, l’unica certezza riguarda l’addio di Selvaggia Lucarelli, mentre il resto della composizione della giuria resta da definire. La produzione continua a mantenere il massimo riserbo, gestendo con attenzione le comunicazioni ufficiali. La prossima edizione di Ballando con le Stelle si presenta dunque con aspettative elevate, in attesa di confermare ufficialmente il nome del nuovo giudice e di conoscere eventuali ulteriori novità sul cast.