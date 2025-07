“È lui il più amato dagli italiani”. Sondaggi, i numeri sono chiarissimi

La classifica del Governance Poll 2025, curata da Noto Sondaggi per Il Sole 24 Ore, ha rivelato i nomi dei governatori e sindaci più apprezzati d’Italia. Ancora una volta, il presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, si distingue come il leader più amato, con un 66,5% di approvazione.

Seguono in classifica il presidente del Veneto, Luca Zaia, con un consenso del 66%, e il presidente del Piemonte, Alberto Cirio, che per la prima volta entra tra i primi tre con il 59%. Questi dati sottolineano la solidità della leadership del centrodestra nelle regioni del Nord.

Per quanto riguarda i sindaci, il sondaggio mette in luce la popolarità del primo cittadino di Ascoli Piceno, Marco Fioravanti, che ottiene il 70% di gradimento, seguito da Michele Guerra di Parma con il 65% e da Gaetano Manfredi e Vito Leccese che condividono il terzo posto con il 61%.

I risultati del Governance Poll 2025 evidenziano l’importanza del consenso locale nella politica italiana. La rilevazione mette in luce come il gradimento per la gestione amministrativa e i servizi pubblici possa differire dalle tendenze nazionali, offrendo spunti di riflessione in vista delle future consultazioni elettorali.