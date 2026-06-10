Un importante lutto ha colpito il panorama artistico italiano con la recente scomparsa di Patrizia Caselli, attrice e conduttrice televisiva di rilievo, venuta a mancare il 9 giugno all’età di 65 anni. La notizia, diffusa dalle fonti ufficiali del mondo dello spettacolo, segna la fine di un percorso professionale e umano intenso, caratterizzato da una lunga battaglia contro una grave malattia.

Secondo quanto emerso da un’intervista rilasciata nel 2024, Caselli era stata colpita da un carcinoma polmonare al terzo stadio, una diagnosi che aveva reso pubblica con grande trasparenza. Era stata sottoposta a un intervento chirurgico con asportazione di mezzo polmone e linfonodi in metastasi e successivamente aveva iniziato un ciclo di chemioterapia. L’attrice aveva espresso in quell’occasione il proprio timore e la volontà di non lasciare incompiuti i legami familiari, lasciando un figlio di 19 anni, Francois. Il 13 maggio aveva recentemente celebrato il suo 65° compleanno, interrompendo anzitempo la sua lunga carriera televisiva a causa della malattia.

Nata a Udine, Patrizia Caselli aveva intrapreso la carriera artistica inizialmente nel settore pubblicitario per poi debuttare al cinema con il regista Nanni Loy. Il suo percorso televisivo si era sviluppato soprattutto nelle emittenti lombarde, divenendo un volto noto della televisione privata milanese con Telealtomilanese. In questa fase, aveva intrattenuto una relazione sentimentale e professionale con Walter Chiari, un legame duraturo ma complesso, caratterizzato da molteplici difficoltà dovute anche a tradimenti da parte di Chiari. Il sodalizio con Chiari aveva inoltre portato Caselli a svolgere tournée teatrali in diverse città italiane, consolidando il suo profilo artistico.

Il passaggio alle emittenti nazionali era avvenuto attraverso Antenna 3 Lombardia e successivamente Rai2, dove aveva condotto programmi di rilievo come Mezzogiorno di gioco e Bella d’estate, sempre in collaborazione con Walter Chiari. Nel corso degli anni Ottanta e Novanta aveva lavorato con altri volti noti della televisione italiana come Gigi Sabani, Luciano Rispoli e Piero Vigorelli.

Nel 1994 aveva interrotto temporaneamente la carriera per seguire l’ex Presidente del Consiglio Bettino Craxi ad Hammamet, con cui aveva intrattenuto una relazione sentimentale, rimanendo al suo fianco fino agli ultimi momenti della vita politica di Craxi.

Recentemente era tornata al cinema sotto la regia di Ettore Pasculli, confermando la sua versatilità artistica fino agli ultimi anni. Numerosi sono i messaggi di cordoglio e i ricordi condivisi sui social network dagli appassionati e colleghi del mondo dello spettacolo.