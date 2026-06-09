Il mondo dello spettacolo internazionale ha ricevuto la notizia della scomparsa di Natalie Ng, attrice nota a livello globale, deceduta all’età di 51 anni dopo una lunga battaglia contro il cancro al seno. La famiglia ha comunicato ufficialmente la morte avvenuta nelle prime ore di martedì 9 giugno, evidenziando come Ng si sia spenta pacificamente in ospedale, circondata dai suoi cari.

Secondo quanto reso noto attraverso la pagina Instagram della famiglia, Ng era stata ricoverata domenica sera ed è trascorsa negli ultimi giorni con il supporto delle sue figlie e degli amici più stretti, mentre un sacerdote le ha reso visita poco prima della scomparsa. La malattia le era stata diagnosticata nel 2022, con una ricaduta nel 2024. Nonostante ciò, la donna ha mantenuto una condotta definita dai suoi cari come “forte e coraggiosa”, continuando a perseguire i propri obiettivi personali e professionali durante le cure.

Negli ultimi post pubblicati sui social, Ng aveva descritto con lucidità le difficoltà fisiche causate dalle terapie, manifestando una volontà di affrontare lo stato d’animo piuttosto che i sintomi stessi. Ha inoltre partecipato recentemente a eventi culturali, come il concerto per il 40° anniversario del gruppo Cantopop Grasshopper, che ha rappresentato per lei un momento di ricordo della giovinezza.

La famiglia ha espresso gratitudine per il sostegno ricevuto e ha richiesto rispetto e riservatezza nel periodo del lutto, rimandando a comunicazioni future i dettagli relativi ai funerali. Nel corso della sua carriera, Ng si era distinta classificandosi terza al concorso di bellezza Miss Hong Kong nel 1998 e ha recitato in numerose produzioni cinematografiche tra cui Don’t Let The Sun Go Down (2002), Undercover Blues (2000) e Loss Of Memory (2005). Nel giugno 2025, la separazione dal marito David Chan, sposato nel 2011, era stata resa pubblica.