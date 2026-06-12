È morto il grande attore italiano: l’annuncio devastante

È venuto a mancare a Taranto all’età di 72 anni l’attore Claudio Spadaro, noto volto del cinema e della televisione italiana. Nato il 17 giugno 1953 nella città ionica, Spadaro è deceduto dopo aver affrontato una malattia che ne aveva progressivamente compromesso le condizioni di salute. I funerali si sono svolti l’11 giugno nella Chiesa del Santissimo Crocifisso di Taranto.

Trasferitosi a Roma in giovane età per intraprendere la carriera attoriale, Claudio Spadaro ha maturato un percorso professionale solido e articolato. Ha lavorato con registi di rilievo come Mario Garriba, Nanni Moretti, Marco Bellocchio, Mario Monicelli, Ricky Tognazzi, Marco Tullio Giordana, Peter Greenaway e Franco Zeffirelli. Tra i suoi primi successi figurano film quali Corse a perdicuore e Sogni d’oro.

Il suo repertorio ha attraversato diversi generi cinematografici, consolidando una versatilità che gli ha permesso di interpretare ruoli di rilievo in produzioni italiane e internazionali. Claudio Spadaro è stato particolarmente apprezzato per la sua capacità mimetica, che gli ha consentito di interpretare figure storiche complesse, tra cui il ruolo di Benito Mussolini in quattro produzioni differenti. Tra queste, spicca la partecipazione al film Un tè con Mussolini di Franco Zeffirelli, accanto ad attrici di fama internazionale come Maggie Smith e Cher.

Nel corso della sua carriera televisiva ha preso parte a serie di successo come La Piovra, Distretto di Polizia, Don Matteo, Paolo Borsellino e Le indagini di Lolita Lobosco. Parallelamente, ha mantenuto un costante impegno nel teatro, tornando negli ultimi anni con rinnovato entusiasmo sulle scene.