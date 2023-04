È morto lo storico componente degli Abba, l’addio della band: «Eri fulcro delle nostre vite»

Lasse Wellander, il celebre chitarrista degli Abba, è morto il 7 aprile all’età di 70 anni. La notizia è stata annunciata dai membri della band svedese sui social media dopo tre giorni. Secondo il post della band, Wellander era stato recentemente colpito da un cancro diffuso e si è spento tranquillamente il Venerdì Santo, circondato dalle persone più care.



La morte di Lasse Wellander ha suscitato grande tristezza tra i fan degli Abba e ha rappresentato una perdita significativa per la musica svedese e internazionale. Wellander è stato un membro chiave del gruppo e ha contribuito in modo significativo al loro sound unico con la sua abilità straordinaria nella chitarra.



Nato il 19 novembre 1945 a Norrköping, in Svezia, Wellander iniziò a suonare la chitarra all’età di 13 anni e si fece un nome come musicista di sessione nella scena musicale svedese negli anni ’60 e ’70. Tuttavia, è diventato noto a livello internazionale quando si è unito agli Abba come chitarrista di touring nel 1977, quando il gruppo era al culmine della sua fama mondiale.





Wellander ha suonato con gli Abba durante molti dei loro tour mondiali, contribuendo alla loro musica dal vivo con le sue abilità straordinarie sulla chitarra. La sua presenza sul palco e la sua capacità di creare melodie e arrangiamenti unici hanno contribuito a consolidare la reputazione degli Abba come una delle band pop più influenti e di successo di tutti i tempi.



Tuttavia, la sua carriera non si è limitata solo agli Abba. Wellander ha collaborato con numerosi artisti svedesi di successo, tra cui Ted Gärdestad, Marie Fredriksson dei Roxette e Tomas Ledin. Ha anche registrato album solisti e ha lavorato come compositore e produttore.



Oltre alle sue abilità musicali, Wellander era noto per la sua personalità affabile e la sua dedizione alla musica. Era molto rispettato e amato sia dai suoi compagni di band che dai fan degli Abba. La sua morte rappresenta una grande perdita per la comunità musicale svedese e lascia un vuoto nei cuori di coloro che hanno amato la sua musica.



Nonostante la sua morte, il suo lascito musicale continuerà a vivere attraverso la sua musica e il suo contributo alla storia degli Abba. La band, composta dai membri ancora in vita Björn Ulvaeus e Benny Andersson, ha lasciato un messaggio commovente sulla sua morte, ricordando Wellander come una figura centrale nelle loro vite e come qualcuno che mancherà molto. La sua eredità musicale e il suo impatto sulla scena musicale svedese e internazionale saranno ricordati a lungo