“È morto Mattia Valsecchi”. Il tragico annuncio

La comunità di Ballabio è in lutto per la scomparsa di Mattia Valsecchi, 36 anni, artigiano molto conosciuto nel territorio. Il decesso è avvenuto nel pomeriggio di lunedì all’interno dell’azienda di famiglia situata in via Provinciale 77, nel comune di Pasturo, dove l’uomo è stato colpito da un malore improvviso. Il 36enne, padre di due figli, ha accusato un infarto mentre era al lavoro, evento che ha richiesto l’immediato intervento dei soccorsi.

Sul luogo dell’accaduto sono tempestivamente intervenuti un’ambulanza del Soccorso Centro Valsassina e un’automedica proveniente da Lecco. Le squadre di soccorso hanno avviato le procedure di rianimazione e stabilizzazione del paziente, successivamente trasferito con urgenza presso l’ospedale di Lecco.

Le condizioni di Valsecchi sono apparse sin da subito critiche, ma nonostante gli sforzi dei sanitari, il decesso è stato constatato nelle ore successive. Mattia Valsecchi, che avrebbe compiuto 37 anni a settembre, lavorava nell’azienda artigiana di famiglia specializzata nella produzione di nastri trasportatori metallici. Era noto per il forte legame con il lavoro e la famiglia.

Numerosi sono stati i messaggi di cordoglio rivolti ai familiari, che ora si trovano a dover affrontare questa grave perdita. Lascia la compagna Alessandra, i due figli, la madre Irma, il padre Mauro, il fratello Simone e la sorella Laura. La notizia del decesso ha suscitato profonda commozione nell’intera comunità di Ballabio e dei comuni limitrofi, che si preparano a stringersi attorno alla famiglia per l’ultimo saluto.