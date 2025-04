Addio a Papa Francesco: il mondo piange la scomparsa del Pontefice

È con profondo cordoglio che il Vaticano comunica la scomparsa di Papa Francesco. La notizia è stata diffusa dalla Sala Stampa della Santa Sede, che ha riportato le parole del Cardinale Farrell: “Con grande tristezza, annuncio la dipartita del nostro amato Santo Padre Francesco. Questa mattina, alle ore 7:35, il Vescovo di Roma ha lasciato questa terra per tornare alla casa del Padre. La sua esistenza è stata un inno di servizio al Signore e alla Sua Chiesa, insegnandoci a vivere i valori del Vangelo con fedeltà e amore per i più bisognosi. Raccomandiamo la sua anima alla misericordia infinita di Dio”.

Il decesso è avvenuto alle 7.35 di questa mattina. Il Pontefice si trovava a Roma, nella sua abituale residenza vaticana, dopo essere stato trasferito dall’ospedale Gemelli, dove era stato ricoverato in seguito a un peggioramento delle sue condizioni di salute. Le sue ultime ore, riferiscono fonti vicine al Vaticano, sono trascorse in preghiera e circondato dai suoi collaboratori più fidati. Subito dopo la morte, le campane di San Pietro hanno suonato a lutto e migliaia di fedeli si sono raccolti in piazza per rendere omaggio al Pontefice.

Jorge Mario Bergoglio nacque il 17 dicembre 1936 a Buenos Aires, Argentina. Proveniente da una famiglia di origini piemontesi, il giovane Bergoglio cresce in un ambiente modesto, caratterizzato da una forte fede cattolica. Dopo aver completato gli studi come perito chimico, nel 1958 entra nella Compagnia di Gesù. Ordinato sacerdote nel 1969, diventa una figura influente nella formazione gesuita, ricoprendo ruoli di rilievo durante un periodo storico segnato da tensioni politiche.

Nel 1992, Giovanni Paolo II lo nomina vescovo ausiliare di Buenos Aires. Sei anni dopo, diventa arcivescovo, distinguendosi per la sua vita semplice e l’approccio pastorale incentrato sui poveri e gli emarginati. La sua umiltà e il suo impegno sociale lo rendono una figura rispettata ben oltre i confini dell’America Latina. Nel 2001 viene creato cardinale, ma rimane fedele al suo stile di vita sobrio. La sua elezione a Papa avviene il 13 marzo 2013, segnando una serie di primati: primo Papa gesuita, primo latinoamericano e primo a scegliere il nome di Francesco, ispirato al Santo di Assisi.

Il pontificato di Francesco è stato caratterizzato da una spinta verso il rinnovamento della Chiesa, con un’attenzione particolare ai poveri e ai temi sociali. Ha denunciato le ingiustizie e promosso un dialogo interreligioso, firmando documenti di rilevanza storica come quello sulla fratellanza umana. Nonostante le sfide, Papa Francesco ha viaggiato instancabilmente, promuovendo un messaggio di pace e inclusione, rimanendo un simbolo di speranza per molti.