“È morto”. Serie A in lutto, il campione coinvolto in un tragico incidente

Il mondo del calcio piange la perdita improvvisa di un giovane talento che ha segnato le sue stagioni nella Serie A italiana e nel massimo campionato greco. A soli trentatré anni, un ex atleta, che aveva scelto il ritiro da due stagioni dopo una carriera ricca di successi e convocazioni nella nazionale maggiore, si è spento dopo un tragico incidente stradale nella sua terra natale, lasciando tifosi e addetti ai lavori in uno stato di profonda commozione.

Il drammatico evento si è verificato il 23 maggio a Giannina, città natale del difensore. Marios Oikonomou era alla guida della sua motocicletta quando, intorno alle 12:50, si è scontrato violentemente con un’automobile. L’urto ha provocato al calciatore gravi traumi cranici. I soccorsi sono stati tempestivi: il giocatore è stato trasportato con urgenza al Policlinico universitario di Giannina, dove i medici hanno eseguito un delicato intervento neurochirurgico per contenere i danni cerebrali. Dopo l’operazione, Oikonomou è rimasto in terapia intensiva, sedato e intubato per nove giorni, durante i quali il quadro neurologico è stato monitorato senza mostrare miglioramenti, fino alla conferma della morte nelle ultime ore.

La carriera di Marios Oikonomou ha attraversato più confini, ma è in Italia che ha vissuto i momenti più significativi. Arrivato nel 2014 al Cagliari dal PAS Giannina, il difensore ha trovato la sua consacrazione nel Bologna, dove è stato un elemento chiave nella promozione in Serie A tramite i playoff di Serie B. La sua presenza in campo e il suo attaccamento alla maglia sono stati apprezzati da compagni e tifosi. Oltre al Bologna, Oikonomou ha indossato le maglie di SPAL, Bari e Sampdoria, lasciando un segno come professionista serio e uomo spogliatoio stimato.

La notizia della scomparsa ha scosso non solo l’Italia, ma soprattutto la Grecia, dove il calciatore era tornato a vivere dopo aver concluso la carriera nel 2024 con il Panetolikos. Il PAS Giannina, club in cui era cresciuto, ha espresso cordoglio e si è stretto attorno alla famiglia, in particolare al padre Giorgos, figura storica del club. Nella sua carriera internazionale, Oikonomou vantava anche sei presenze con la nazionale greca maggiore, esordendo nel 2016, e importanti esperienze in club europei prestigiosi come AEK Atene e Copenaghen. La sua perdita lascia un vuoto profondo tra gli appassionati di calcio e sport in generale, che ricordano la sua dedizione e passione in ogni partita disputata nei principali stadi del continente.