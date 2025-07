“È morto”. Tragedia nello sport: giovane campione perde la vita dopo l’incidente in gara

Una tragedia ha colpito il mondo dello sport italiano, lasciando il ciclismo in lutto per la scomparsa di un giovane talento. L’atleta, coinvolto in un grave incidente durante una gara, è stato prontamente soccorso e trasportato in ospedale, ma purtroppo non ce l’ha fatta.

L’incidente è avvenuto mentre il ciclista stava partecipando alla prima tappa del 61esimo Giro Ciclistico della Valle d’Aosta – Mont Blanc. A causa di un dosso, è caduto e ha perso il controllo, finendo per impattare violentemente contro un cancello.

L’incidente fatale durante la gara

Il giovane ciclista, di soli 20 anni, è stato vittima di un tragico incidente a Pontey (Aosta). Durante la caduta, il suo casco si è staccato, causando un grave trauma cranico che ha portato all’arresto cardiaco. Nonostante il tempestivo intervento medico, il ragazzo è deceduto qualche ora dopo in ospedale.

Il ciclista deceduto è Samuele Privitera, originario di Imperia. La sua caduta ha coinvolto anche un altro ciclista, che ha subito la frattura della clavicola. Il direttore della gara, Filippo Borrione, ha dichiarato: “Abbiamo fatto tutto il possibile per garantire la sicurezza degli atleti. La dinamica è ancora da chiarire”.

La tappa prevista per il giorno successivo è stata annullata. Il patron del Giro, Riccardo Moret, ha espresso il suo dolore e ha sottolineato che il verbale dell’incidente sarà trasmesso alle autorità competenti.

Samuele Privitera faceva parte della squadra Hagens Berman Jayco ed era considerato una promessa del ciclismo. La sua carriera è stata tragicamente interrotta da un destino crudele.