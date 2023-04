“È nata”. La famosa attrice mamma a 68 anni, è bufera. Due anni fa la morte del figlio

La famosa attrice e conduttrice televisiva spagnola Ana Obregón è diventata mamma all’età di 68 anni. Ana è conosciuta in Italia per la sua partecipazione a diverse serie televisive italiane, tra cui Voglia di cantare con Gianni Morandi nel 1985. Si è inoltre spesso sentito parlare di lei per i tantissimi amori che ha avuto nel corso degli anni, tra cui quello con Alessandro Lecquio di Assaba y Torlonia. I due ebbero un figlio nel 1992 di nome Alex.

Il 13 maggio del 2020 il figlio di Ana Obregón morì a soli 27 anni a causa di un tumore. Anche in seguito a quanto accaduto ormai tre anni fa, la donna ha voluto iniziare un nuovo capitolo della sua vita diventando mamma a 68 anni grazie alla maternità surrogata. Per far avvenire ciò, Ana si è recata però dalla Spagna agli Stati Uniti, dove attualmente la legislazione è più solida e permissiva riguardo la tematica della surrogazione.

La rivista spagnola ¡Hola! ha fotografato Ana Obregón fuori dalla clinica privata in cui si è recata per conoscere la sua bambina. La neo mamma di 68 anni ha scelto il Memorial Regional Hospital a Miami, in Florida, per far nascere sua figlia. Ana ha atteso nella città americana la nascita della neonata per ben quattro giorni, trascorrendo lì anche il suo compleanno, avvenuto il 18 marzo.