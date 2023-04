Probabile nascita senza vita per la bimba abbandonata in un contenitore a Milano. I primi risultati dell’autopsia effettuata ieri fino a tarda sera sembrano confermarlo, poiché la piccola non avrebbe mai respirato sin dal momento della nascita. Tuttavia, queste conclusioni non sono definitive: altri esami sono in corso per stabilire con precisione le cause del decesso. È essenziale comprendere il motivo per cui la neonata è nata morta, e questo richiederà ulteriori indagini.

Questa nuova ricostruzione potrebbe avere conseguenze sul caso della madre, la cui posizione giuridica potrebbe essere meno gravosa: inizialmente, il pm Paolo Storari aveva aperto un fascicolo per infanticidio contro ignoti. Tuttavia, gli inquirenti continuano a cercare la donna, poiché non si conoscono le sue condizioni e non si ha alcuna informazione sulla sua salute.

La neonata, era stata trovata avvolta nella placenta, in una pile rosso e asciugamano giallo. Dai primi riscontri medico legali, non ci sono segni di violenza sul corpo della neonata e sembra essere stata “adagiata” nel cassonetto in modo che fosse presto trovata.