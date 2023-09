Paola Egonu, stella indiscussa del volley italiano, non sarà in campo con la squadra azzurra che dal 16 settembre si cimenterà nel torneo di qualificazione olimpica a Lodz, in Polonia. Una decisione che ha lasciato molti tifosi e appassionati senza parole.



Le voci raccontano di un rapporto sempre più teso tra Egonu e l’allenatore Davide Mazzanti. Questa potrebbe essere l’ultima chiamata per Mazzanti alla guida dell’Italia e, apparentemente, ha scelto di puntare su volti nuovi, escludendo la nostra campionessa.



Il torneo vede otto squadre contendersi la qualificazione olimpica in un girone all’italiana di sola andata, con le prime due classificate che accedono direttamente ai Giochi. Stati Uniti e Polonia sono i rivali da battere per l’Italia. Tuttavia, in caso di un risultato non favorevole, l’Italia potrebbe ancora avere una chance di accedere alle Olimpiadi grazie al ranking. Ma, considerando le recenti performance, non è da escludere un cambio alla guida tecnica della squadra. Le parole del presidente della Fipav, Manfredi, dopo la sconfitta per 3-0 contro l’Olanda nella finale per il terzo posto, sembrano presagire questa possibilità.



I social, nel frattempo, non sono rimasti in silenzio. La notizia della mancata convocazione di Egonu ha scatenato un’ondata di reazioni. Anche Volleyball World, l’organismo che gestisce gli eventi di pallavolo a livello mondiale, ha commentato con un post emblematico: “Non ci sono parole. Basta il nome”, seguito dall’hashtag ‘Paola Egonu leggenda del volley’.



In un momento così critico per il volley italiano, la mancanza di una giocatrice del calibro di Egonu potrebbe pesare notevolmente. Ma resta da vedere come la squadra risponderà a questa sfida e se riuscirà a qualificarsi per le prossime Olimpiadi.