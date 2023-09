E Vannacci va alla guerra contro il governo…

In un incontro durato un’ora nell’ufficio del Ministro, il Generale Roberto Vannacci e Guido Crosetto si sono confrontati su un tema scottante. Il generale, autore del libro autoprodotto “Il mondo al contrario”, è diventato oggetto di discussione non tanto per le sue idee, quanto per la sua posizione nel dibattito pubblico. Il Ministro Crosetto sottolinea come le figure apicali dell’esercito, data la loro responsabilità, dovrebbero astenersi dal partecipare attivamente a tali dibattiti, evitando di destabilizzare l’ordine e la disciplina interna.



Tuttavia, Vannacci, con l’eco del successo del suo libro, è determinato a mantenere il suo corso. Non ha intenzione di cessare le presentazioni del libro e si aspetta un pieno reintegro nella sua posizione di generale di divisione.



La situazione diventa complicata perché ogni decisione comporta delle ripercussioni: agire contro Vannacci potrebbe renderlo un martire della libertà di espressione, dato il tema del suo libro; ma permettergli di continuare potrebbe anche creare tensioni all’interno dell’esercito.



Recentemente, Vannacci è stato rimosso dal comando dell’Istituto geografico militare di Firenze e avviata un’inchiesta per accertare i fatti. Nonostante ciò, il Generale ha siglato un accordo con un editore di destra, anticipando la presentazione ufficiale del suo libro con la partecipazione di Gianni Alemanno, l’ex sindaco di Roma. Le speculazioni su un suo possibile ingresso in politica sono in aumento, ma Vannacci mantiene un atteggiamento ambiguo.



Con il corteggiamento da parte della Lega, questa situazione potrebbe minare la credibilità dell’esercito. Inoltre, si sta avvicinando un momento storico per le forze armate: la possibilità di formare sindacati, un cambiamento radicale dovuto a una sentenza della Corte Costituzionale. Questo, combinato con la presenza sempre più dominante di Vannacci nel dibattito pubblico, rende la situazione altamente volatile e imprevedibile.