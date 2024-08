“È venuto giù di tutto”, mai tanta acqua tutta insieme: strade come fiumi

Capoterra è stata investita da forti e improvvisi rovesci, che hanno causato numerosi disagi ai residenti. Le stazioni pluviometriche di Sardegna Clima Aps hanno registrato, nel pomeriggio, un accumulo di 93 mm di pioggia nel centro abitato, con punte di 40 mm nelle aree collinari circostanti, come a Poggio dei Pini. Gli effetti del maltempo si sono manifestati rapidamente. Nel centro storico, una famiglia ha dovuto chiamare la Protezione civile per un intervento urgente a causa di un principio di allagamento nel cortile di casa. La forza dell’acqua ha provocato la caduta di un albero in città e ha scoperchiato diversi tombini. Fango e detriti hanno invaso via Cagliari, in particolare nel tratto compreso tra via Assisi e via Siena. Il sindaco di Capoterra, Beniamino Garau, ha effettuato un sopralluogo immediato sul posto. “I canali stanno reggendo bene,” ha dichiarato Garau all’ANSA, evidenziando che la situazione più critica si è verificata in via Cagliari. “Il temporale si è concentrato in una sola zona: nella parte marina del territorio non è caduta una goccia d’acqua”. Tuttavia, Garau ha sottolineato che la secchezza del terreno, dovuta alla mancanza di piogge recenti, ha amplificato l’impatto dell’acquazzone, causando anche la rottura di alcune sezioni di asfalto. Nonostante i disagi, la situazione appare già sotto controllo grazie all’intervento delle squadre di volontari, della polizia locale e dei volontari della Protezione civile.

“Non c’era stato alcun preavviso,” ha concluso Garau, evidenziando come la violenza di questi temporali sia esacerbata dalle alte temperature, incluso il riscaldamento del mare. Nel frattempo, la Protezione civile regionale ha diramato un avviso di allerta ordinaria per rischio idrogeologico a causa di temporali nelle zone di Flumendosa Flumineddu, Tirso, Gallura e Logudoro. Attualmente, la cella temporalesca sta colpendo il centro-sud dell’Isola, con particolare attenzione su Villacidro e Gonnosfanadiga.