È venuto giù tutto! Frana in montagna, persone coinvolte

Una significativa frana ha colpito la zona del rifugio Città di Busto, situato in alta Valle Formazza, nella provincia del Verbano Cusio Ossola. L’evento, verificatosi a circa 2.480 metri di quota, ha suscitato preoccupazioni riguardo alla possibilità che alcune persone possano essere state travolte dallo smottamento.

A dare l’allarme subito dopo la frana è stato un escursionista. L’uomo aveva visto tre persone alle sue spalle, sulla montagna. Quando poi ha sentito il rumore della frana si è girato e non è più riuscito a vederle. La zona è quella del Piano dei camosci, appena sotto il rifugio. Cinque escursionisti hanno raggiunto il “Città di Busto” dicendo di essere stati soltanto sfiorati dalla frana.



Le forze di soccorso sono già in azione per gestire l’emergenza. Sul posto stanno convergendo gli uomini del Soccorso Alpino civile, unitamente ai militari del Soccorso Alpino Guardia di Finanza e ai vigili del fuoco. Al momento, i dettagli esatti dell’incidente rimangono sfumati: non è ancora chiaro il numero delle persone coinvolte, né le loro condizioni di salute.



La sindaca di Formazza, Bruna Papa, ha fornito ulteriori dettagli sulla zona interessata: “È una zona raggiungibile solo a piedi, con un percorso di circa due ore e mezzo di cammino e un dislivello di 500-600 metri dall’area dove si può parcheggiare l’automobile. Un’alternativa per raggiungere la zona è l’elicottero.” Ha inoltre aggiunto che la zona è disabitata e che il rifugio, in questo periodo, è già chiuso. “Dal paese non si riesce a vedere nulla di ciò che è accaduto lassù”, ha concluso la sindaca.



Le operazioni di soccorso sono in corso e un punto base è stato allestito per coordinare tutte le attività sul campo. Le prossime ore saranno cruciali per comprendere l’entità della situazione e offrire il necessario supporto alle persone eventualmente coinvolte.