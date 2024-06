Ecco come ci spiano nei supermercati! L’elenco dei punti vendita in cui lo fanno (il VIDEO)

Si chiama Veesion, il nuovo software spia francese che può monitorarci mentre facciamo la spesa nei supermercati. Può sembrare una notizia banale ma, come sovente accade, le innovazioni vengono presentate per determinati scopi ma in realtà, ed è questo il caso, potrebbero prestarsi benissimo alle forme più stringenti del controllo sociale, in pieno stile cinese e con evidenti ricadute sulla privacy e, in definitiva, sulle libertà individuali. Abbiamo già scritto dei rischi di queste applicazioni, come il software israeliano Toka. Quel che ora ci allarma è che, come si legge su il Giornale, in Italia Veesion è già utilizzata da oltre cento punti vendita Carrefour Express e Carrefour Market. I ricercatori della start up parigina, specializzata in intelligenza artificiale e sicurezza, che hanno sviluppato il software hanno dichiarato che non usa il riconoscimento facciale e non tiene neppure conto neanche del tracciamento dei clienti o della registrazione dell’identità. Funziona, invece (ma non è meno inquietante) attraverso il riconoscimento gestuale, mediante l’algoritmo della gestualità, come viene spiegato sul sito web dell’azienda francese. Ovvero “si basa sui più recenti progressi del Deep Learning per rilevare automaticamente i gesti associati al furto in tempo reale nei supermercati partendo dalle telecamere di sorveglianza esistenti”. (Continua a leggere dopo il video)

Oramai pare di vivere in un futuro distopico. Tutti i supermercati, talvolta anche le piccole botteghe, sono dotati di impianti di videosorveglianza ma l'efficacia di Veesion si precisa nel suo funzionamento: combinato con le immagini stesse della videosorveglianza, il software può analizzare tutto ciò che registrano le telecamere e avvisare in tempo reale, attraverso alcune notifiche a tablet, telefonini o computer, e anche alle casse, "se tra gli scaffali si aggira qualcuno che sta compiendo strani movimenti".

Una volta che la notifica arriva sul telefono o sul tablet, l'agente di sicurezza "sarà in grado di fermare il ladro prima che scappi", assicurano gli sviluppatori di Veesion. Il software, che auspichiamo vivamente non finisca in mani sbagliate, era stato messo a punto già nel 2018, ma ha iniziato a essere operativa soltanto nel 2021, bloccata dalla pandemia. Al momento i principali clienti in Francia sono Carrefour, MD, Conad, Sigma, Crai.