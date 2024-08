“Ecco come eliminare il caldo in casa senza condizionatore”. L’architetto svela i trucchi (gratis e più salutare)

Il caldo sta diventando insostenibile, e gli italiani si trovano a dover affrontare la sfida, soprattutto all’interno delle loro abitazioni, dove il comfort può diventare un lontano ricordo. Tuttavia, non tutti scelgono di installare un condizionatore, sia per motivi economici che di salute. Altri, invece, pur avendo l’aria condizionata, cercano di limitarne l’uso per risparmiare sulla bolletta e migliorare il benessere personale. Esistono alternative efficaci per rinfrescare la casa senza ricorrere all’aria condizionata? La risposta è positiva. L’architetto Leonard Rogel ha condiviso alcuni trucchi in un video che ha superato 2,1 milioni di visualizzazioni, svelando strategie pratiche per affrontare il caldo estivo.

Il primo passo cruciale è mantenere l’ambiente umido. “Un modo semplice per farlo è nebulizzare un po’ di acqua nella stanza prima di coricarsi e poi utilizzare un ventilatore per diffondere l’aria umida”, suggerisce Rogel. Ma non finisce qui. Un altro consiglio dell’architetto è inumidire un asciugamano e posizionarlo dietro un ventilatore. Questo sistema permette all’acqua di evaporare, rinfrescando l’aria circostante. “Questo trucco è particolarmente efficace nelle notti afose, poiché migliora il comfort senza bisogno dell’aria condizionata”, spiega Rogel.

Il principio alla base è semplice: “L’acqua che evapora raffredda l’aria intorno all’asciugamano, che viene poi spinta verso di te dal ventilatore”. Inoltre, Rogel raccomanda di collocare il ventilatore vicino alla finestra: “Così facendo, il ventilatore cattura l’aria fresca esterna e la porta dentro, contribuendo a ridurre la temperatura della stanza. Non sarà un condizionatore, ma in queste condizioni climatiche ogni grado in meno fa la differenza, e soprattutto, questo metodo è completamente gratuito”, ha concluso.