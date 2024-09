“Ecco com’è il Titanic oggi”. Il VIDEO di una spedizione negli abissi

Il Titanic, uno dei relitti più iconici e affascinanti della storia, continua a sorprendere e a interessare gli studiosi. Una nuova spedizione, avviata nell’estate del 2024, ha utilizzato due robot sottomarini per catturare milioni di immagini del relitto, situato a 4 mila metri di profondità sul fondo dell’Oceano Atlantico, a circa 700 chilometri dalle coste del Canada. Le fotografie confermano che il tempo sta progressivamente consumando la maestosa nave, che affondò il 12 aprile 1912, portando alla morte oltre 1.500 persone, tra i circa 2.200 passeggeri e membri dell’equipaggio.

Quali sono le novità emerse dalla spedizione? La ringhiera del Titanic si è rotta. Il luogo da cui Jack e Rose, i due celebri personaggi interpretati da Leonardo DiCaprio e Kate Winslet nel famoso film sul disastro, osservavano abbracciati l’oceano poco prima dello scontro con l’iceberg, è ora segnato dal tempo: gran parte del parapetto della prua ha ceduto.

“La prua del Titanic, con la sua ringhiera lungo i bordi, è l’immagine che tutti hanno in mente quando pensano al naufragio”, ha dichiarato alla Bbc Tomasina Rey, direttrice della Rms Titanic Inc, la compagnia che detiene i diritti sul relitto e che ha finanziato la spedizione nell’estate del 2024. “Purtroppo, la prua non ha più l’aspetto che il film ha impresso nella memoria delle nuove generazioni. Questo ci ricorda che il processo di deterioramento della nave avanza ogni giorno di più”. Le immagini catturate durante la missione faranno parte di un futuro documentario.

Gli esperti coinvolti nella spedizione sono convinti che la ringhiera, lunga quasi 5 metri, si sia spezzata e sia caduta sul fondo dell’oceano negli ultimi due anni. Tra le altre scoperte rilevanti della missione, vi è anche una statuetta chiamata “Diana di Versailles”, che un tempo decorava i lussuosi saloni della prima classe del Titanic.