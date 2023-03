Ecco come mangeremo insetti anche in Italia

Il ministro dell’agricoltura Francesco Lollobrigida ha annunciato la firma di quattro decreti che riguardano la vendita di farine di insetti, che includono grilli, larve, tarme e locuste. Queste farine rappresentano alimenti non tradizionali nell’alimentazione, ma sempre più utilizzati in tutto il mondo per le loro proprietà nutrizionali e sostenibilità ambientale.



Gli insetti sono infatti fonti di proteine, grassi, vitamine e minerali, ma richiedono meno acqua e terreno rispetto alla produzione di carne e sono più efficienti dal punto di vista energetico. Inoltre, la coltivazione di insetti può ridurre l’impatto ambientale dell’agricoltura tradizionale e alleviare la pressione sulla fauna selvatica.



Tuttavia, l’idea di mangiare insetti può essere ancora difficile da accettare per molti consumatori, per cui il ministro Lollobrigida ha sottolineato l’importanza di un’etichettatura chiara e precisa per questi prodotti. I consumatori devono sapere con precisione quali prodotti contengono farine di insetti e in quale quantità, in modo da poter fare scelte informate sulla loro alimentazione.



In Italia, le farine di insetti non sono ancora molto diffuse, ma in altri paesi come il Regno Unito, l’Olanda e la Danimarca, sono già disponibili in alcuni supermercati e ristoranti. La firma di questi decreti è un passo importante per la promozione dell’uso di insetti nella dieta umana in Italia, in linea con le raccomandazioni dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO).



In sintesi, l’utilizzo di farine di insetti rappresenta una soluzione sostenibile ed efficace per affrontare le sfide alimentari e ambientali che il nostro pianeta deve affrontare. Tuttavia, è importante educare i consumatori sull’utilizzo di questi alimenti e fornire informazioni trasparenti sulle etichette dei prodotti contenenti farine di insetti, in modo da garantire la sicurezza e la qualità dell’alimentazione.