Un tempo, per i nostri genitori e nonni, comprare casa era il sogno realizzabile di chiunque. Bastava risparmiare con costanza, fare un mutuo e il gioco era fatto. Non serviva avere alle spalle una grande fortuna, ma solo un normale stipendio e un po’ di pazienza. La realtà odierna, però, racconta una storia diversa, una storia in cui quel sogno è diventato un incubo.

Oggi, acquistare un appartamento in città senza avere un consistente aiuto familiare è praticamente impossibile. Non si parla solo dell’Italia, dove il problema è ancora più marcato. Qui, gli stipendi sono fermi da vent’anni, mentre il costo della vita è schizzato alle stelle. Anche affittare un appartamento è diventato un lusso per molti lavoratori. Trovare un “nido” dove rientrare la sera sta diventando sempre più un’impresa, e spesso un peso economico insostenibile.

Le testimonianze di Sam e Sara

La testimonianza di Sam Barker, una giovane americana, illustra perfettamente questa situazione (il video ora è privato). Con un video su Tik Tok, Sam ha raccontato come l’acquisto di una casa l’abbia messa in ginocchio finanziariamente. Prima dell’acquisto, i suoi debiti si limitavano a quelli del college e al pagamento dell’auto. Ma con il mutuo, tutto è cambiato. Sam aveva fatto i conti con precisione: il mutuo era sostenibile. Non aveva però previsto le spese impreviste che l’hanno travolta. Per rifare l’intero sistema di condizionamento e le fondamenta ha speso 40.000 dollari. Poi, altri 10.000 per sistemare il portico e l’ingresso, altrimenti non avrebbe potuto assicurare la casa. E queste sono solo alcune delle spese.

Sam è una ragazza responsabile, che aveva pianificato con attenzione. Ma la realtà l’ha colpita duramente. Ora si trova sommersa dai debiti, ma non ha perso la fiducia. Ha messo a punto un piano per recuperare, cercando lavori extra oltre al suo impiego a tempo pieno. La sua storia potrebbe sembrare un’eccezione, ma purtroppo è una realtà comune a molti giovani che tentano di fare il grande passo.

In Italia, la situazione è ancora più complessa. Pensiamo a Milano: comprare una casa lì è un miraggio. E con le nuove norme europee del decreto Green, i costi per i proprietari di case potrebbero lievitare ulteriormente, arrivando fino a 80.000 euro. Un colpo mortale per chi già fatica a sbarcare il lunario.

Dopo Sam Baker, la testimonianza, sempre su TikTok, di Aurora Zuccheretti:

Il sogno della casa di proprietà, un tempo simbolo di stabilità e sicurezza, sta diventando un peso per le nuove generazioni. In un contesto economico dove gli stipendi stagnano e il costo della vita cresce, la possibilità di acquistare una casa si allontana sempre di più. E mentre i nostri genitori potevano permettersi di sperare, oggi il sogno si trasforma in un incubo, in una lotta quotidiana contro debiti e spese impreviste.

Forse è giunto il momento di rivedere le nostre priorità e di trovare nuovi modi per costruire una vita stabile e serena, anche senza la certezza di un tetto di proprietà sopra la testa.