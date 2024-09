Ecco i 3 errori da evitare quando passi i tuoi soldi tra i tuoi conti. Una semplice guida

Effettuare un trasferimento di denaro da un proprio conto a un altro è un’operazione comune, sia per necessità personali che per esigenze più urgenti. Tuttavia, spesso si rischia di commettere errori che possono comportare costi evitabili o persino problemi con il Fisco. Per questo motivo, ecco una guida semplice per evitare errori, prevenire rischi e ottimizzare i risparmi.

Quando si decide di spostare fondi tra conti, è importante essere attenti ai dettagli. Esistono diverse modalità per eseguire il trasferimento: prelevare contanti da un conto e versarli su un altro; richiedere un assegno circolare dalla banca e depositarlo su un conto presso un diverso istituto; oppure, la modalità più pratica, il giroconto bancario.

Secondo l’esperta Patrizia Del Pidio di Money.it, “in tutti e tre i casi, chi trasferisce denaro non è soggetto ai limiti per l’uso del contante, applicabili solo nei trasferimenti verso terzi.” Ma qual è la soluzione più conveniente?

I dati mostrano che la maggior parte delle persone preferisce il giroconto per trasferire i propri soldi. Ma qual è la differenza tra un bonifico e un giroconto? Il bonifico trasferisce denaro da un conto intestato a una persona a un conto intestato a un’altra; il giroconto, invece, permette di spostare fondi tra conti intestati alla stessa persona, o a un libretto di risparmio.

Del Pidio chiarisce: “Chi dispone il trasferimento e chi lo riceve sono la stessa persona. Anche se il conto destinatario è cointestato con qualcun altro, si utilizza comunque il giroconto. Questo tipo di operazione è generalmente più veloce e meno costosa, anche se i costi variano a seconda dell’istituto bancario.”

Ma quali sono i principali errori da evitare quando si trasferiscono soldi da un conto all’altro? Ecco tre consigli fondamentali per proteggere i propri risparmi e prevenire frodi:

Verifica la sicurezza del sito: Assicurati che la pagina web che utilizzi, anche se è quella della tua banca, abbia il protocollo https. Questo si riconosce dal simbolo del lucchetto nella barra degli indirizzi del browser. Controlla la crittografia dell’app bancaria: Se utilizzi l’app del tuo istituto di credito, verifica che impieghi la crittografia End-to-End, garantendo che solo mittente e destinatario possano accedere ai dati finanziari trasmessi. Conferma l’IBAN: Prima di finalizzare l’operazione, controlla con attenzione l’IBAN del conto di destinazione per evitare di inviare denaro al conto sbagliato.

Seguendo questi semplici accorgimenti, sarà possibile trasferire denaro in modo sicuro e senza brutte sorprese.