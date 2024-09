Ecco le 5 migliori app per risparmiare sul prezzo del carburante

Il costo del carburante è diventato un vero incubo per gli italiani, rappresentando una voce sempre più pesante nel bilancio mensile delle famiglie. Esiste però un modo per alleggerire questa spesa? Fortunatamente sì, e la soluzione arriva dalla tecnologia. Ci sono infatti diverse app che monitorano e confrontano automaticamente i prezzi dei distributori di carburante nelle vicinanze, permettendoci di scegliere quello più conveniente. In questo articolo, vi proponiamo le 5 migliori app per trovare i distributori più economici vicino a voi, con funzionalità aggiuntive per monitorare anche i vostri consumi e costi nel tempo.

Grazie a queste app, che sfruttano la geolocalizzazione, potrete visualizzare i distributori di carburante nelle vicinanze e i relativi prezzi, risparmiando sul pieno. Alcune applicazioni si basano su aggiornamenti forniti dalla community di utenti, mentre altre raccolgono informazioni direttamente dai distributori o da altre fonti attendibili. Vediamo nel dettaglio come funzionano.

Le 5 migliori app per risparmiare sul carburante

Tra le applicazioni più utili per risparmiare c’è Prezzi Benzina, disponibile sia su Android che su iOS. Questa app mostra i distributori lungo il nostro percorso, con prezzi aggiornati manualmente dagli utenti. È una soluzione molto affidabile per chi vuole essere informato sui prezzi migliori disponibili.

Un’altra app molto efficace è Fuelio, che non solo permette di trovare i distributori più economici, ma offre anche la possibilità di tenere traccia dei consumi di carburante e dei costi. Fuelio calcola il consumo in base alla distanza percorsa e alla quantità di carburante utilizzata, aiutando così a monitorare l’efficienza della vostra auto.

Al terzo posto troviamo Gasoline Now, che utilizza la posizione GPS del dispositivo per individuare i distributori più vicini e confrontare i prezzi di benzina e diesel. Quest’app consente inoltre di filtrare i risultati in base al tipo di carburante e alla distanza, rendendo la ricerca ancora più mirata.

Tra le altre app utili troviamo Gaspal e Waze. Gaspal, disponibile solo su Android, utilizza il GPS per trovare i distributori di carburante più economici nelle vicinanze, con un’interfaccia semplice e intuitiva. Waze, invece, è ben conosciuta come alternativa a Google Maps, ma offre anche la funzionalità di trovare i distributori più economici lungo il percorso di navigazione, il che la rende estremamente pratica per chi è sempre in movimento.

Per finire, segnaliamo Osservaprezzi Carburanti, il portale ufficiale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, dove è possibile consultare in tempo reale i prezzi dei carburanti praticati in tutti i distributori del territorio nazionale.

Ora non vi resta che scaricare queste app, provarle e scegliere quella che meglio si adatta alle vostre esigenze per iniziare subito a risparmiare!