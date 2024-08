Ecco le nuove regole per i bonifici bancari. Attenzione alle scadenze

L’Unione Europea introduce nuove regole per i bonifici bancari, con l’obiettivo di migliorare la velocità e la sicurezza delle transazioni finanziarie. Questi cambiamenti, che riguarderanno tutte le banche operanti nei Paesi membri dell’UE, includono modifiche significative ai tempi di esecuzione dei bonifici. Data l’importanza crescente di questi strumenti di pagamento, soprattutto grazie alla diffusione delle app di home banking, è essenziale per i clienti essere informati sui nuovi requisiti.

Le nuove normative, che entreranno in vigore a partire dal 9 ottobre 2025 per i Paesi dell’UE e dal 9 luglio 2027 per quelli con valute diverse dall’euro, come Norvegia, Islanda e Liechtenstein, prevedono che tutti i bonifici diventino istantanei, con un tempo massimo di esecuzione di 10 secondi. Inoltre, i clienti potranno effettuare bonifici in qualsiasi momento, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, garantendo una maggiore flessibilità.

Un aspetto importante delle nuove regole è che le banche non potranno applicare commissioni superiori a quelle attualmente previste per i bonifici standard. Attualmente, un bonifico online costa in media 0,37 euro nell’area Sepa, mentre le operazioni effettuate allo sportello possono arrivare a costare fino a 4,73 euro. Le nuove disposizioni mirano a uniformare e migliorare l’esperienza dei consumatori in tutta l’Unione, rendendo i bonifici bancari più rapidi e accessibili per tutti.