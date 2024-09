Ecco Midea, il nuovo colosso cinese che si mangerà mezza Europa: cosa è e cosa fa

Forse il nome Midea non vi suona ancora familiare, ma è uno di quelli da ricordare. Si tratta di un gigante cinese che, in breve tempo, potrebbe conquistare una parte significativa del mercato europeo e occidentale. Nelle più importanti fiere europee dedicate all’elettronica di consumo, è ormai raro non imbattersi in aziende che non siano sotto il controllo o il sostegno finanziario di grandi gruppi asiatici. All’ultima IFA di Berlino, la presenza massiccia di espositori, dirigenti, manager, addetti stampa e semplici visitatori provenienti dall’Asia – in particolare dalla Cina, ma anche dalla Corea del Sud e dal Giappone – è stata evidente, così come la grandezza degli stand dei loro marchi. Una situazione simile si è verificata anche al Mobile World Congress di Barcellona.

Oltre ai ben noti Alibaba, BYD, Haier, HiSense, Huawei, Lenovo, TCL e Xiaomi, c’è un’altra grande azienda che in Europa, e soprattutto in Italia, non ha ancora ottenuto l’attenzione che merita, ma che potrebbe presto emergere come una delle prossime grandi realtà provenienti da Pechino: Midea. Durante l’IFA, il suo stand era imponente, grande quasi quanto quelli di Honor e Google messi insieme, e poco più piccolo di quello di LG. Ma di cosa si occupa esattamente questa azienda?

Fondata nel 1968 a Beijiao, Midea è quotata in borsa a Shenzhen e dichiara un fatturato annuo superiore a 51 miliardi di dollari. Con oltre 30 stabilimenti in 16 Paesi, offre lavoro a circa 170.000 persone. Come molte altre aziende cinesi, Midea produce una vasta gamma di prodotti, spesso a prezzi accessibili. Si specializza soprattutto nella produzione di grandi e piccoli elettrodomestici, impianti di climatizzazione e aspirapolvere. In Italia, come riportato da Emanuele Capone su Repubblica, Midea è conosciuta per essere tra i fornitori di Mondo Convenienza, ma alcuni dei suoi prodotti si trovano anche nei principali negozi di elettronica. Potreste addirittura avere già un prodotto Midea a casa senza saperlo, come un forno, un frigorifero, una lavatrice o un piano cottura.

Negli ultimi tempi, si sta diffondendo una voce sempre più insistente: Midea potrebbe essere pronta a compiere un passo decisivo, acquistando un’azienda europea per rafforzare la sua posizione e la sua reputazione nel settore. Capone scrive: “Non è difficile immaginare di quale azienda si tratti, sia per il numero ridotto di realtà rimaste, sia perché Midea aveva già tentato l’operazione l’anno scorso, offrendo quasi 4 miliardi di dollari per acquistare la svedese Electrolux, che non attraversa un buon periodo economico”. Anche se al momento si tratta solo di voci, è noto che in questo settore, spesso, le indiscrezioni si trasformano rapidamente in realtà.