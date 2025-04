Ecco perchè conviene tutelare i risparmi comprando oro

Negli ultimi mesi si sta assistendo a una corsa all’oro senza precedenti. Aerei carichi di oro stanno

lasciando l’Europa – in particolare la Svizzera e il Regno Unito – per atterrare negli Stati Uniti, in

direzione di New York, cuore pulsante della finanza mondiale. Una scena che sembra uscita da un

film, ma che invece è realtà.

Per capire cosa stia realmente accadendo, ho voluto parlarne con chi di oro se ne intende: Andrea

Cecchi, esperto del settore e portavoce di Moneta Aurea S.p.A., azienda specializzata nella

compravendita di oro fisico, in particolare monete.

Una vera corsa all’oro

Una vera corsa all’oro

Andrea conferma: “Sì, è una cosa sorprendente. È in corso una vera e propria corsa all’oro, con

aerei pieni di lingotti che da Londra volano verso gli USA. Questo movimento non è casuale: l’oro

viene rimpatriato e custodito in luoghi strategici come Fort Knox, che non è solo un deposito, ma

una vera e propria base militare.”

Una scelta, quindi, che sa di preparazione. Ma preparazione a cosa?

Tonnellate di oro volano dall’Europa agli Stati Uniti. Sta arrivando il Grande Reset?

La nuova età dell’oro annunciata da Trump

Già nel suo insediamento, Donald Trump ha parlato dell’inizio di una “nuova età dell’oro”. Un

messaggio forte, chiaro e rivolto a chi sa leggere tra le righe. E come spesso accade, ciò che in

apparenza sembra retorica politica, in realtà cela mosse strategiche globali.

E qui entra in gioco il ruolo dei Brics – Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica – che da tempo

stanno accumulando oro fisico. La Cina, primo produttore al mondo, non ne vende una sola

pagliuzza. E non è un caso se hanno già annunciato la futura nascita di una valuta comune

chiamata “Unit”, interamente garantita da oro fisico.

Le banche centrali si muovono (in silenzio)

Ma se tutto questo accade, cosa fanno le banche centrali? Andrea Cecchi ci svela che mentre

continuano a distribuire debito sotto forma di valuta, in parallelo stanno accumulando tonnellate

d’oro fisico. Questo perché la Banca dei Regolamenti Internazionali, che coordina le banche

centrali mondiali, ha riconosciuto l’oro come “asset senza rischio controparte”. Tradotto: in un

mondo che vacilla, l’unica vera garanzia è l’oro fisico.

E il cittadino comune? Che può fare?

È qui che arriva il punto chiave: anche il cittadino può – e secondo Andrea, deve – agire. “Il trend è

chiaro: si sta andando verso un reset monetario. Le valute fiat, come l’euro, stanno perdendo

potere d’acquisto. Proteggere i risparmi oggi significa convertirli in oro fisico. Proprio come fanno i

grandi player finanziari.”

Ma come investire? Meglio monete o lingotti?

“Entrambi sono oro puro 999.9, quindi ottimi. Ma se possiamo scegliere, meglio le monete: perché

oltre al valore intrinseco dell’oro, hanno anche valore monetario. Sono più versatili, più facili da

scambiare e più sicure in caso di nuove regolamentazioni future.”

Conclusione

In un periodo di incertezza economica e geopolitica, l’oro si riafferma come il bene rifugio per

eccellenza. E se i grandi attori della scena mondiale stanno facendo incetta d’oro, forse è arrivato il

momento di chiedersi: “Sto facendo abbastanza per proteggere i miei risparmi?”

Grazie ad Andrea Cecchi e a Moneta Aurea S.p.A. per aver condiviso con noi queste riflessioni

preziose.

Clicca per saperne di più su Moneta Aurea S.p.A

Pubbliredazionale a cura di Robby Giusti