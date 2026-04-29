Il Grande Fratello Vip entra nella sua fase più esplosiva, con tensioni che si fanno sempre più palpabili e un clima dentro la Casa che sembra sull’orlo del collasso. Tra alleanze spezzate e rivalità incandescenti, la notizia che scuote tutti è il possibile addio di Alessandra Mussolini, visibilmente provata e pronta a lasciare il programma. Cosa si nasconde dietro questa decisione improvvisa?

La puntata di ieri ha segnato un punto di svolta con l’eliminazione definitiva di Paola Caruso, uscita con una percentuale di voti tra le più basse. Un verdetto che ha diviso la Casa: da un lato, abbracci e saluti affettuosi; dall’altro, la soddisfazione esplicita di Antonella Elia, da sempre in contrasto con la showgirl. Questo clima di tensione ha amplificato le fratture già esistenti tra i concorrenti, rendendo l’atmosfera quasi insostenibile.

Alessandra Mussolini sotto attacco: il dramma nascosto

Nel cuore della serata, la scena si è spostata su Alessandra Mussolini, che ha lasciato tutti senza parole con uno sfogo doloroso. La concorrente ha parlato di sentirsi “sotto attacco continuo”, un clima che definisce ormai insopportabile e che la spinge a valutare l’uscita anticipata dal reality. Le sue parole hanno aperto un nuovo fronte, con reazioni contrastanti: chi la invita a riflettere, chi invece interpreta la crisi come una mossa strategica.

Fuori dalla Casa, i social sono un vero campo di battaglia. Il pubblico si divide tra chi difende Alessandra e chi la attacca duramente, accusandola di aver sempre vissuto nel privilegio e ora di voler scappare di fronte alla prima vera sconfitta. Commenti come “Sta facendo la vittima per strategia” e “Quando non controlli il gioco, vai in crisi” testimoniano la polarizzazione dell’opinione pubblica.

Questo sapete perché succede?



Perché questa ha sempre vissuto nel privilegio e lo ha sempre esercitato con arroganza.



Questa volta il pubblico ha premiato Antonella e eliminato Paola.



Questa non è politica, per la prima volta ha perso.



E cosa fanno i deboli? SCAPPANO.#gfvip pic.twitter.com/ADqlnUbJZC — ANNALAISA 💃 (@regno_disoleil) April 29, 2026

Questo episodio lascia aperti molti interrogativi sul futuro della concorrente e sul destino del gioco stesso. Il Grande Fratello Vip si conferma un’arena dove equilibri precari possono crollare in qualsiasi momento, mantenendo alta la suspense per le prossime puntate.