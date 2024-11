Ecco qual è il miglior minestrone surgelato. La classifica di Altroconsumo

Con l’arrivo del freddo, torna la voglia di piatti caldi e nutrienti, e il minestrone è una delle scelte preferite per riscaldare le serate. Non tutti, però, hanno il tempo di prepararlo in casa, e così molti si orientano verso le pratiche versioni surgelate. Ma quale tra i minestroni surgelati in commercio offre la miglior qualità? Altroconsumo ha recentemente condotto un test su 11 minestroni, per aiutare i consumatori a fare una scelta informata e consapevole.

L’indagine ha seguito un metodo accurato: il primo passaggio è stato l’esame delle informazioni in etichetta, seguito da analisi in laboratorio e, infine, da una prova di assaggio eseguita da una giuria di esperti. Gli analisti hanno verificato la presenza e la quantità delle verdure nelle confezioni, confrontando i dati con quelli dichiarati. Particolare attenzione è stata data alla percentuale di carote, patate e legumi, in quanto bilanciare correttamente questi ingredienti è essenziale per garantire un prodotto nutriente e gustoso.

Altroconsumo ha anche esaminato il contenuto di “indistinguibile,” ossia la componente finemente tritata, spesso utilizzata come base, ma che può influire sulla consistenza finale del minestrone. I tecnici hanno poi eseguito analisi dettagliate per accertare che non vi fossero materiali estranei dovuti a possibili contaminazioni durante la produzione.

La sicurezza alimentare è stata un altro aspetto fondamentale: sono stati controllati i livelli di pesticidi, verificando che fossero conformi alle normative europee e che non superassero i limiti stabiliti. Altroconsumo ha inoltre valutato la presenza di sostanze potenzialmente dannose, come gli interferenti endocrini e i composti classificati come cancerogeni o mutageni. Infine, l’analisi microbiologica ha permesso di escludere la presenza di microrganismi patogeni, come Listeria, Salmonella e Bacillus cereus, garantendo così che i minestroni testati fossero igienicamente sicuri.

Una volta superate le verifiche di laboratorio, i minestroni sono stati cucinati seguendo le indicazioni riportate in etichetta. Un team di esperti ha quindi degustato i campioni alla cieca, per valutare sapore, consistenza e bilanciamento degli ingredienti senza influenze legate al marchio.

Dai risultati del test, Altroconsumo ha stilato una classifica dei migliori minestroni surgelati. Al primo posto si è piazzato il minestrone Freshona (LIDL) 16 verdure, apprezzato per il suo equilibrio di ingredienti e il buon rapporto qualità-prezzo, venduto a 1,95 euro. Ecco la classifica completa stilata dagli esperti:

Esselunga Minestrone 15 Verdure La Valle degli Orti Minestrone Classico Freshona (LIDL) Minestrone 16 Verdure Selex Minestrone di Verdure Bofrost Gran Minestrone Carrefour Minestrone con 15 Verdure Surgelato Coop Minestrone di Verdure Delizie dal Sole (Eurospin) Minestrone 16 Verdure Bonduelle Minestrone Classico Orogel Buon Minestrone Surgelati

Questa guida di Altroconsumo rappresenta un utile strumento per i consumatori in cerca di un prodotto di qualità e di un’ottima alternativa per preparare un minestrone caldo e gustoso senza rinunciare alla comodità del surgelato.