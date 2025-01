“Ecco quanto mi offre Pier Silvio”: la cifra choc di Mediaset a Bruno Vespa per lasciare la Rai

Bruno Vespa rappresenta un pilastro del palinsesto Rai, un autorevole conduttore e giornalista che ha dedicato la propria vita all’informazione. Parliamo di una figura che, nel corso degli anni, si è sempre distinta per il suo approccio divulgativo, la rigorosa adesione ai principi deontologici, una personalità carismatica e un’innegabile presenza scenica.

È il volto storico di Porta a Porta, il programma che ha contribuito a consolidare la reputazione della Rai grazie a reportage, inchieste e interviste di altissimo livello. In queste ore, una notizia sorprendente si è diffusa rapidamente, riguardante un’offerta particolarmente interessante.

A essere coinvolto sembrerebbe essere Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset, e ciò conferisce alla vicenda un tono decisamente rilevante. Il tema è sulla bocca di tutti: politici, esponenti del mondo dello spettacolo e il pubblico, che attraverso i media è venuto a conoscenza di questa novità. Secondo le indiscrezioni, Berlusconi avrebbe avanzato a Vespa una proposta ben definita, di cui il giornalista ha parlato apertamente durante un’intervista al programma radiofonico di successo Un giorno da pecora, noto per affrontare temi caldi e inediti con i suoi ospiti.

Si vocifera che l’offerta di Pier Silvio Berlusconi a Vespa sia davvero irresistibile. Di cosa si tratta esattamente? Lo scopriremo continuando a seguire gli sviluppi di questa vicenda, che promette rivelazioni inaspettate da parte del conduttore di Porta a Porta. Vespa, in una precedente intervista al Corriere della Sera, aveva dichiarato: “Se fossi stato di sinistra, la mia carriera sarebbe stata più semplice. Per esempio, non avrebbero ridimensionato o tentato di chiudere Porta a Porta”. Con ottant’anni compiuti il 27 maggio, Bruno rimane una colonna portante della Rai e non sembra intenzionato a fermarsi, nonostante l’età.

Tuttavia, il futuro di Vespa non è detto che sia legato alla Rai. Durante l’intervista a Un giorno da pecora, ha rivelato che il suo contratto scadrà nell’agosto 2025, aggiungendo: “Vedremo cosa succederà. La Rai è stata generosa con tanti colleghi, e non vorrei trovarmi impreparato. Dobbiamo parlarne, e a tempo debito lo faremo.”

Nessuno si sarebbe aspettato, però, una confessione così diretta. Vespa ha ammesso di essere stato corteggiato dai vertici Mediaset, spiegando: “Mi hanno chiesto di trasferirmi a Mediaset. Prima Berlusconi, poi Pier Silvio l’anno scorso. Ho rifiutato perché sono cresciuto in Rai fin dai diciott’anni e, pur avendo perso delle opportunità economiche, ho deciso di rimanere. Quanto mi avevano offerto? Prima di Cinque Minuti, il doppio.”

In una lettera inviata a Dagospia mesi fa, Vespa aveva raccontato: “Il 2 ottobre 2021, durante il nostro consueto incontro ad Arcore, Berlusconi mi chiese quanto guadagnassi. Risposi: un milione. All’epoca, Orfeo come direttore generale mi aveva ridotto il compenso del 37%, una cosa mai accaduta nella storia della Rai. Berlusconi replicò: ti offro il doppio. Da tempo c’era una previsione secondo cui avrei chiuso la mia carriera a Mediaset. Lo ringraziai ma risposi che sarei rimasto in Rai fino a quando non mi avessero mandato via. Lo stesso scenario si è ripetuto il 28 ottobre 2022, quando Berlusconi mi riconfermò l’offerta e, tre giorni dopo, mi chiamò nuovamente per dirmi che aveva parlato con Pier Silvio. Mi chiese quante persone avrei voluto portare con me. Era rimasto colpito dal costo contenuto di Porta a Porta, circa 28.600 euro a puntata, una cifra irrisoria rispetto ad altri programmi.”

Vespa ha deciso di prendere tempo, aspettando il rinnovo del contratto Rai, ma nel frattempo Berlusconi è venuto a mancare. Il 28 settembre 2023, Pier Silvio gli ha rinnovato l’invito: “Vieni a provare qui, poi magari torni in Rai.” Vespa ha espresso gratitudine verso Pier Silvio ma ha scelto di rimanere in Rai, pur senza rinunciare a un’offerta molto significativa.