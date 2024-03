Edoardo Galli, il ragazzo scomparso da Colico mentre andava a scuola e del quale non si avevano più notizie da una settimana, è stato finalmente ritrovato. Una notizia arrivata come una liberazione per la famiglia, che da giorni e giorni seguiva con apprensione le ricerche delle forze dell’ordine, lanciando di tanto in tanto appelli al ragazzo affinché si facesse vivo. Il giovane è stato ritrovato nella mattina del 29 marzo nell’area della stazione centrale di Milano: era sparito giovedì 21 marzo da Colico nelle lecchese. Il giovane è stato individuato dagli agenti della Polfer, che nelle ultime ore avevano concentrato le proprie ricerche proprio nella zona della stazione ferroviaria.

Le ipotesi sulla fuga

Tante le ipotesi che si erano susseguite in queste ore sugli spostamenti di Edoardo. La prima ipotesi era stata che il giovane possa essersi avventurato sulle montagne della Valsassina. Poi erano emerse altre piste: secondo il padre, Edoardo Galli pur essendo fermamente pacifista, poteva essersi diretto verso la Russia. Prima di sparire aveva effettuato ricerche online sulla sopravvivenza nei boschi. Le segnalazioni avevano dato esito negativo: alcuni dicevano di averlo avvistato sul crinale della Val Brembana e della Val Seriana, mentre qualcuno sosteneva che in un bar della stazione fosse stato visto assieme a una persona che forse conosceva. E che si sarebbe diretto poi verso Zurigo.

Per fortuna la vicenda si è risolta nel migliore dei modi. Il ragazzo pare essere in buone condizioni, come riportato dagli agenti di polizia che sono finalmente riusciti a trovarlo. Nelle prossime ore potrà riabbracciare i suoi genitori: soltanto successivamente verranno diffuse eventuali informazioni sul motivo del suo allontanamento da casa e sulle sue intenzioni una volta arrivato a Milano. Possibile che, arrivato nel capoluogo lombardo, avesse pianificato altri spostamenti ma che abbia alla fine desistito: gli agenti sono riusciti così a rintracciarlo.

