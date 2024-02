Sui social infuria la polemica dopo l’intervento del cast di Mare Fuori dedicato alla lotta contro la violenza di genere. Le parole scelte dagli ospiti di Sanremo 2024 hanno scatenato l’indignazione, tra gli altri, di Elena Cecchettin, sorella di Giulia, 22enne uccisa dall’ex fidanzato lo scorso novembre.

L’intervento del cast di Mare Fuori

Ospiti di Sanremo 2024 nella serata di mercoledì, i giovani attori della popolare serie Mare Fuori hanno scelto di dedicare il proprio spazio per parlare dei temi del femminicidio e della violenza di genere. Gli otto giovani sono partiti dai termini “accogli, ascolta, accetta, impara, verità, accanto, no, insieme” per condividere una riflessione sul tema tratta da un testo dello scrittore Matteo Bussola.

Si tratta di uno scritto che parla di amore e del modo giusto di viverlo. Ed è proprio questo legare il femminicidio al sentimento che per Cecchettin è inaccettabile.

Elena Cecchettin e il messaggio sbagliato del cast di Mare Fuori

Elena Cecchettin ha espresso il suo disappunto ricorrendo alle parole della scrittrice Carlotta Vagnoli, sottolineando come le frasi pronunciate sul palco di Sanremo sembrassero ridurre la gravità e la complessità della violenza di genere a mere “frasi sull’amore”, tipiche dei “Baci Perugina“. Questo commento critico mette in luce un problema più ampio relativo al modo in cui i media e le piattaforme pubbliche affrontano temi di estrema delicatezza e importanza sociale.

La reazione di Cecchettin evidenzia una frustrazione diffusa riguardo alla rappresentazione della violenza di genere, spesso percepita come superficiale o addirittura dannosa, quando ridotta a gesti simbolici privi di un reale impatto o comprensione profonda. Il termine “pinkwashing“, utilizzato nella sua critica, allude a una strategia di comunicazione che cerca di guadagnare consenso attraverso l’appoggio a cause legate ai diritti delle donne, senza però affrontare la sostanza delle questioni o contribuire a un cambiamento concreto.

Il dibattito sollevato da quest’episodio a Sanremo apre una riflessione critica sull’efficacia delle iniziative di sensibilizzazione pubblica sulla violenza di genere. La domanda che emerge è come i grandi eventi mediatici possano contribuire in modo significativo alla lotta contro la violenza maschile, senza cadere in semplificazioni o iniziative di facciata che rischiano di minimizzare il problema piuttosto che affrontarlo.