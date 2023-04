Il prossimo 17 maggio si svolgerà in modalità online un’asta per la vendita di due auto appartenute alla coppia di Costigliole d’Asti composta da Elena Ceste e Michele Buoninconti. In particolare, si tratta della Peugeot 205 utilizzata dalla donna e della Golf utilizzata dal marito, attualmente in carcere con una condanna definitiva a 30 anni per l’omicidio della moglie.



Il prezzo minimo base d’asta è di circa 4200 euro per entrambe le automobili e sarà possibile fare rilanci minimi di 100 euro. Le due auto erano state pignorate nell’ambito della procedura civile intentata dai genitori di Elena, in qualità di tutori dei quattro nipoti, dopo la dichiarazione di “indegnità” che il tribunale di Asti ha emesso nei confronti di Michele Buoninconti. Tale dichiarazione lo esclude dall’asse ereditario della moglie cui ha tolto la vita, nonché da ogni eventuale quota ereditaria su una probabile futura vendita della grande casa di Strada San Pancrazio.



La vendita giudiziaria delle due auto rappresenta un’ulteriore occasione per i genitori e i figli di Elena Ceste di incassare una somma di denaro, che potrebbe essere impiegata per le spese quotidiane della famiglia o per altri bisogni. Tuttavia, è importante sottolineare che questa notizia rappresenta anche un triste ricordo della violenza di genere che ha causato la morte di Elena Ceste e che ha scatenato una serie di conseguenze dolorose per la sua famiglia.