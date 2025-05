Elezioni Italia, i primi risultati: chi è in testa

Le elezioni comunali nelle province autonome di Trentino-Alto Adige mostrano difficoltà per il centrodestra, nonostante la sua presenza regionale consolidata attraverso FdI, Lega e Forza Italia. A Trento, Franco Ianeselli, sostenuto da Pd, Verdi e liste civiche, si avvicina alla riconferma al primo turno, grazie a un chiaro vantaggio sulla candidata del Fratelli d’Italia, Ilaria Goio. L’affluenza è scesa al 60%, in calo rispetto al 65,4% registrato nel 2015. Ianeselli, 44 anni, sociologo ed ex segretario provinciale della Cgil, aveva ottenuto il 54,7% nel 2020, mentre il centrodestra aveva raggiunto il 30,2%, con FdI al 6,3% all’epoca.

A Riva del Garda, il centrosinistra domina, approfittando delle divisioni interne al centrodestra e della controversia che ha portato la Lega a non ricandidare la sindaca uscente, Cristina Santi. Preoccupazioni emergono anche per il governatore leghista Maurizio Fugatti, coinvolto in un controverso tentativo di ottenere un terzo mandato. In Alto Adige, il confronto risulta più serrato. A Bolzano si profila un ballottaggio tra Juri Andriollo (ex assessore sostenuto da Pd, Verdi e liste civiche) e Claudio Corrarati (coalizione di centrodestra). Andriollo, candidato di lingua italiana, è al 27%, penalizzato dalla rottura con il M5S e dall’indagine sul magnate René Benko. Corrarati, invece, guida con il 36,3%, grazie ai legami con l’SVP e all’approvazione del ripristino delle competenze autonomistiche.

L’SVP per la prima volta collabora con il centrodestra nella gestione provinciale, replicando lo schema anche a livello cittadino. Il calo dell’affluenza e l’ampio ricorso alle liste uniche nei centri minori – con tre comuni privi di candidati – evidenziano una crescente sfiducia verso la politica locale.