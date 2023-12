Il ragazzo il cui corpo è stato recuperato a Gaza dall’esercito israeliano si chiamava Elia Toledano. Il giovane, di origini franco-israeliane, era stato preso in ostaggio al Festival di Reim, lo scorso 7 ottobre: insieme a lui c’era anche l’amica Mia Schen, di 21 anni, che è stata liberata a fine novembre. Elia è morto ad appena 28 anni.

A dare notizia del ritrovamento e del recupero del corpo è stato l’IDF, che lo ha comunicato via Twitter: “Il corpo del 28enne Elia Toledano, preso in ostaggio dai terroristi di Hamas il 7 ottobre, è stato recuperato dalle nostre Forze Speciali in un’operazione a Gaza e riportato in Israele. L’IDF invia alla famiglia le sue più sentite condoglianze. La nostra missione nazionale è localizzare gli ostaggi e riportarli tutti a casa. Stiamo lavorando insieme alle agenzie di sicurezza e con tutti i mezzi operativi e di intelligence per riportare a casa tutti gli ostaggi”.

