Elly Schlein: chi è la fidanzata segreta

Elly Schlein è la nuova segretaria del Pd dopo aver battuto Stefano Bonaccini nelle primarie del 26 febbraio. In queste ore cresce l’attesa per capire da chi sarà formata la squadra dei suoi collaboratori nella segreteria del Nazareno. Probabilmente anche i capigruppo in Parlamento e altri dirigenti di peso verranno sostituti dai suoi fedelissimi. Ma c’è anche un altro tema che stuzzica la curiosità di media e semplici cittadini. Come è noto, infatti, la Schlein ha fatto coming out tre anni fa, confessando di essere bisessuale e di essere legata attualmente ad un’altra donna. Ma chi è la fidanzata segreta della neo segretaria del Pd?

Leggi anche: Retroscena sulle prime mosse di Elly Schlein: “Salta la Serracchiani”

Elly Schlein

Elly Schlein e la fidanzata segreta

Era il febbraio del 2020, durante una puntata del programma L’assedio, condotto da Daria Bignardi, quando Elly Schlein decise di rendere note le sue preferenze sessuali decidendo di fare coming out. “Premetto che di solito non parlo mai e sono molto riservata sulla mia vita personale. – disse in quell’occasione la neo eletta segretaria del Pd – Ma in questo caso faccio un’eccezione: sì, sono fidanzata, ho avuto diverse relazioni in passato. Ho amato molte donne e amato molti uomini, in questo momento sto con una ragazza e sono felice, finché mi sopporta”, questa la sua rivelazione sulla fidanzata segreta.

Di fronte alle insistenze della Bignardi, desiderosa di conoscere maggiori particolari sulla sua fidanzata segreta, magari anche le generalità, Elly Schlein si dimostrò irremovibile. “Cammina sempre fianco a fianco, questo è l’importante”, questo l’unico indizio che aveva accettato di divulgare sulla sua misteriosa compagna che, a distanza di tre anni, rimane ancora senza un volto e nemmeno un nome. Il suo riferimento in quel caso era ad una frase pronunciata da Amadeus durante Sanremo. Il conduttore del Festival aveva lodato la presunta capacità della compagna del motociclista Valentino Rossi di stare “un passo indietro” rispetto a lui.

La sua idea di donna Elly Schlein la aveva chiarita anche durante la campagna elettorale prima delle elezioni Politiche del settembre 2022. “Sono una donna. Amo un’altra donna e non sono una madre, ma non per questo sono meno donna”, aveva detto facendo il verso alla famigerata frase pronunciata da Giorgia Meloni. E poi, ancora, “Non siamo uteri viventi, ma persone coi loro diritti”.

Leggi anche: Elly Schlein accusa Giorgia Meloni: “Strage sulla coscienza”