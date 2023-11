Sport in lutto, Emanuela è morta a soli 34 anni

Lutto terribile nel mondo dello sport a causa della prematura scomparsa all’età di soli 34 anni di Emanuela Perinetti. L’influencer marketing manager appena morta era la figlia di Giorgio Perinetti, direttore tecnico della squadra di calcio dell’Avellino, ex dirigente anche di Roma, Napoli e Juventus. La notizia della sua scomparsa è stata diffusa al termine del match Avellino-Juve Stabia, valevole per la Coppa Italia di Serie C.

Chi era Emanuela Perinetti

Laureata in “Innovation management” alla università Luiss di Roma Emanuela Perinetti era attiva nel mondo del calcio e del marketing digitale. Era una figura molto nota nel panorama calcistico. In seguito a una malattia che ha combattuto con tenacia e forza di volontà, è morta dopo un periodo di ricovero ospedaliero dovuto all’aggravarsi delle sue condizioni di salute.

Il cordoglio per la morte di Emanuela Perinetti arriva anche dalla squadra di calcio del padre: «L’U.S. Avellino 1912 si unisce al dolore del proprio direttore dell’area tecnica Giorgio Perinetti, ed a tutta la sua famiglia, per la scomparsa della cara figlia Emanuela». Giorgio Perinetti, manager di lunghissima data, ha vissuto da vicino il dramma della perdita di sua figlia, tornando a Milano nel pomeriggio per starle accanto. Il dramma consumatosi nella giornata di ieri si aggiunge al lutto affrontato da Perinetti dopo essere rimasto vedovo di Daniela Logiudice, deceduta il 5 giugno 2015 all’età di 49 anni.

