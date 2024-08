Emergenza carceri, iniziativa di Forza Italia insieme ai Radicali. L’annuncio di Tajani

In una dichiarazione inaspettata, il segretario di Forza Italia, Antonio Tajani, ha annunciato l’intenzione di affrontare il problema delle carceri italiane, un tema che è salito alla ribalta nelle ultime settimane a causa del grave sovraffollamento. Tajani ha comunicato che il 29 luglio si terrà una conferenza stampa in collaborazione con il Partito Radicale, sottolineando l’importanza di una cooperazione strategica per portare avanti nuove iniziative. Il problema del sovraffollamento delle celle ha raggiunto livelli insostenibili, rendendo urgente un intervento per garantire condizioni di vita dignitose ai detenuti. Tajani ha spiegato che alcuni emendamenti proposti da Forza Italia, che mirano a ridurre la popolazione carceraria, sono stati accolti. Questi emendamenti si concentrano in particolare sui detenuti anziani e sui tossicodipendenti.

“I nostri emendamenti rappresentano un risultato significativo, al di là delle discussioni pubbliche, poiché dimostrano che le negoziazioni possono portare a soluzioni concrete quando si dispone del supporto necessario”, ha dichiarato Tajani. Ha inoltre sottolineato l’importanza dei numeri nel processo decisionale, spiegando che “non si può portare avanti un’iniziativa senza avere il giusto sostegno. Le nostre trattative hanno permesso di far approvare parte delle nostre proposte.” Tra le modifiche approvate, spicca quella riguardante il regime di semilibertà, che permetterebbe ai detenuti di uscire durante il giorno per lavorare o svolgere attività sociali, rientrando in carcere la sera. Tajani ha espresso il suo accordo con le recenti dichiarazioni del Presidente Sergio Mattarella sul tema, ribadendo la necessità di interventi efficaci. Queste proposte sono ora al vaglio della Commissione Giustizia del Senato, e rappresentano un passo avanti verso una gestione più umana e razionale del sistema penitenziario italiano.